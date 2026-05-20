Lava Shark 2 5G: ₹15 हजार से कम में Lava का धांसू 5G फोन, 120Hz डिस्प्ले और दमदार बैटरी ने उड़ाए होश

Lava Shark 2 5G: इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा भारत में एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि कंपनी इस नए हैंडसेट को लावा शार्क 2 5G के नाम से पेश करेगी, जो मई 2026 के आखिर तक लॉन्च हो सकता है।

आने वाला स्मार्टफोन लावा के शार्क लाइनअप में एक नए अपग्रेडेड मॉडल के तौर पर शामिल होगा और उम्मीद है कि इसमें अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कई सुधार होंगे, खासकर कनेक्टिविटी, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में।

भारत में लावा शार्क 2 5G की अनुमानित कीमत

कंपनी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, लावा शार्क 2 5G भारत में ₹15,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन मुख्य रूप से उन यूज़र्स को टारगेट करता है जो फीचर फोन या पुराने 4G डिवाइस से मॉडर्न 5G स्मार्टफोन एक्सपीरियंस में अपग्रेड करना चाहते हैं। तुलना के लिए, लावा ने इससे पहले अक्टूबर 2025 में लावा शार्क 2 4G लॉन्च किया था।

लावा शार्क 2 5G स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, लावा शार्क 2 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ 6.75-इंच का बड़ा डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इससे यूज़र्स को स्मूथ स्क्रॉलिंग, बेहतर एनिमेशन और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

स्मार्टफोन के IP64 रेटिंग के साथ आने की भी उम्मीद है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देगा।

लंबे स्क्रीन-ऑन टाइम के साथ बड़ी बैटरी

लावा का दावा है कि आने वाले डिवाइस में एक बड़ी बैटरी होगी जो रेगुलर इस्तेमाल के दौरान पूरे दिन आराम से चलने के लिए डिज़ाइन की गई है।

कंपनी के अनुसार, स्मार्टफोन ये सब दे सकता है:

815 मिनट (13 घंटे 35 मिनट) तक YouTube वीडियो प्लेबैक

एक बार चार्ज करने पर लगभग 743 मिनट (12 घंटे 23 मिनट) का स्क्रीन-ऑन टाइम

अपनी सस्ती कीमत, स्मूद हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और शानदार बैटरी लाइफ के साथ, Lava Shark 2 5G भारत के बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है।