Lava Bold 5G Price Cut : हुआ सस्ता, नई कीमत जान हो जायेंगे आप हैरान 

Lava Bold 5G Price Cut, (आज समाज), नई दिल्ली : स्मार्टफोन प्रेमी हैरान रह जाएँगे क्योंकि एक स्टाइलिश और फ़ीचर्स से भरपूर उत्पाद बाज़ार में एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध है जिसे ठुकराना नामुमकिन है। यह फ़ोन अपने लुभावने डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और बेजोड़ कार्यक्षमता का एक अनूठा संगम है। मनोरंजन, कैमरा या समग्र उपयोग के लिए, यह स्मार्टफोन अपने सेगमेंट में धमाकेदार शुरुआत करने वाला है।

लावा बोल्ड 5G का प्रोसेसर

लावा बोल्ड 5G में मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सहज मल्टीटास्किंग और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस देता है। यह 4G और 5G दोनों कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को स्ट्रीमिंग, गेमिंग या इंटरनेट सर्फिंग के लिए तेज़ नेटवर्क स्पीड और कम-लेटेंसी अनुभव मिलता है।

लावा बोल्ड 5G का डिस्प्ले और बैटरी

इसमें 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 1080 x 2400 पिक्सल रेजोल्यूशन और 395 ppi डेंसिटी के साथ जीवंत रंग प्रदान करता है। 120 Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ यह निर्बाध स्क्रॉलिंग और एनिमेशन प्रदान करता है, जो टिकाऊपन के लिए AGC ग्लास प्रोटेक्शन से लैस है। पंच-होल डिस्प्ले इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बैटरी है, जिससे उपयोगकर्ता प्रभावी रूप से पूरी तरह चार्ज हो सकते हैं और घंटों तक कनेक्टेड रह सकते हैं।

लावा बोल्ड 5G कैमरा

इसमें डुअल रियर कैमरा है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यह 30 fps पर 1080p रेजोल्यूशन पर रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है। ये दोनों सोशल मीडिया फ़ोटो और नियमित वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी स्पष्टता प्रदान करते हैं।

लावा बोल्ड 5G की कीमत

वर्तमान में, लावा बोल्ड 5G की कीमत ₹13,499 है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत ₹17,999 थी। 25% की यह छूट इस डिवाइस को उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो बिना ज़्यादा खर्च किए 5G क्षमताएँ चाहते हैं।

लावा बोल्ड 5G पर बैंक ऑफर

ग्राहक कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ₹1,500 तक की छूट पा सकते हैं। नो-कॉस्ट EMI स्कीम ₹651 प्रति माह से शुरू होती है, जिससे खरीदारी की लागत और भी कम हो जाती है। GST इनवॉइसिंग के व्यावसायिक खरीदारी लाभ पेशेवरों को और भी अधिक बचत करने का अवसर देते हैं।