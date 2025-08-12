Lava Blaze AMOLED 2 5G launched: दमदार फीचर्स और कीमत के साथ भारत में एंट्री 

Lava Blaze AMOLED 2 5G, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में किफायती लेकिन फीचर से भरपूर फोन की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में Lava ने अपनी Blaze सीरीज का एक नया सदस्य, Lava Blaze AMOLED 2 5G लॉन्च कर दिया है।

इस बार कंपनी ने ऐसे फीचर्स पेश किए हैं जो आमतौर पर मिड-रेंज और प्रीमियम फोन में देखने को मिलते हैं, लेकिन कीमत बेहद किफायती रखी गई है। खास बात यह है कि इस फोन का डिज़ाइन, डिस्प्ले और कैमरा इसे तीनों ही सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं।

Lava Blaze AMOLED 2 5G की भारत में कीमत

कीमत की बात करें तो Lava Blaze AMOLED 2 5G की भारत में कीमत ₹13,499 रखी गई है। यह केवल एक ही वेरिएंट में आता है जिसमें 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। लॉन्च ऑफर के साथ इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है।

फ़ोन की बिक्री 16 अगस्त, 2025 से शुरू होगी और इसे अमेज़न और लावा के आधिकारिक रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। इस कीमत में AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो इस फ़ोन को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाती है।

लावा ब्लेज़ AMOLED 2 5G के मुख्य फ़ीचर्स

लावा ने डिज़ाइन के मामले में इस फ़ोन को बेहद स्लिम और स्टाइलिश रखा है। 7.55 मिमी मोटाई और सिर्फ़ 178 ग्राम वज़न के साथ, यह फ़ोन हल्का और पकड़ने में आसान लगता है। इसका Linea डिज़ाइन फ्लैट AMOLED डिस्प्ले के साथ एक प्रीमियम फील देता है। मिडनाइट ब्लैक और व्हाइट फेदर कलर ऑप्शन में यह काफ़ी आकर्षक लगता है।

डिस्प्ले की बात करें तो 6.67-इंच का फुल HD+ AMOLED पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और ब्राइट विजुअल्स का मज़ा देता है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 7060 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म करता है। लावा का दावा है कि इस फोन का AnTuTu स्कोर 5 लाख रुपये से ऊपर है, जो इस प्राइस रेंज में एक दमदार आंकड़ा है।

कैमरा

कैमरा सेगमेंट में, रियर पर Sony IMX752 50MP AI कैमरा दिया गया है जो शार्प और डिटेल्ड तस्वीरें कैप्चर करता है। फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है। बैटरी 5,000mAh की है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, IP64 रेटिंग इसे धूल और छींटों से बचाती है। Android 15 के क्लीन और ब्लोटवेयर-फ्री अनुभव के साथ, यह फोन न केवल दिखने में बल्कि इस्तेमाल में भी प्रीमियम फील देता है।