Laughter Chefs 3 की कास्ट फाइनल! कौन पकाएगा हंसी का तड़का? सभी सेलेब्स की पूरी लिस्ट OUT!

Laughter Chefs 3 ऑफिशियली शुरू हो गया है, और इस बार किचन पहले से कहीं ज़्यादा हॉट, मज़ेदार और स्टारर है। आज, 22 नवंबर 2025 को प्रीमियर हो रहा, इस बहुत पसंद किए जाने वाले कुकिंग-कॉमेडी रियलिटी शो का तीसरा सीज़न एंटरटेनमेंट का डबल डोज़ देने का वादा करता है — जहाँ सेलिब्रिटीज़ रेसिपी को मज़ेदार ह्यूमर के साथ मिलाते हैं।

खाने को मस्ती के साथ मिलाने के लिए मशहूर, इस शो ने पहले ही दो सीज़न में दर्शकों का दिल जीत लिया है। अब, सीज़न 3 एक नई कास्ट, नए फ्लेवर और ढेर सारे मज़ेदार हंगामे के साथ वापस आ गया है।

इस सीज़न में कौन हंसी का तड़का लगा रहा है?

सीज़न 3 में नए चेहरों का एक रोमांचक सेट है जो अपना कुकिंग-कॉमेडी डेब्यू कर रहे हैं। नए लाइनअप में टीवी के कुछ सबसे पॉपुलर स्टार्स शामिल हैं:

तेजस्वी प्रकाश (नागिन फेम)

विवियन डीसेना, इंटेंस लेकिन पसंदीदा टीवी एक्टर

ईशा सिंह

ईशा मालवीय

गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी, टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक

इन स्टार्स को स्क्रिप्ट के बदले स्पैटुला बदलते देखना फैंस के लिए पक्का एक ट्रीट होगा।

फैन-फेवरेट चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए वापस आ रहे हैं

पॉपुलर डिमांड पर, पिछले सीज़न के कई अनुभवी एंटरटेनर लाफ्टर शेफ्स किचन में वापस आ रहे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और फ्रेंडली राइवलरी पहले से ही ऑडियंस के बीच हिट रही है।

वापसी करने वाले कलाकारों में शामिल हैं:

एली गोनी (बिग बॉस फेम)

कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह

एलविश यादव, इंटरनेट सेंसेशन

अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल—बिग बॉस के दुश्मन अब किचन कॉम्पिटिटर बन गए

जन्नत जुबैर, सोशल मीडिया क्वीन

करण कुंद्रा, फैंस के पसंदीदा टीवी स्टार

पुराने प्रो और नए चैलेंजर्स के ऐसे मिक्स के साथ, यह सीज़न बेमिसाल एंटरटेनमेंट, ज़बरदस्त मज़ाक और बेशक… ढेर सारी हंसी-मज़ाक वाली रेसिपी का वादा करता है।

