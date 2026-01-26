Laughter Chef Season 3 को मिला विजेता! इस टीम ने मारी बाजी, स्टेज पर मना जश्न

By
Mohit Saini
-
0
50
Laughter Chef Season 3 को मिला विजेता! इस टीम ने मारी बाजी, स्टेज पर मना जश्न
Laughter Chef Season 3 को मिला विजेता! इस टीम ने मारी बाजी, स्टेज पर मना जश्न

Laughter Chef Season 3 : बहुचर्चित रियलिटी शो लाफ्टर शेफ सीज़न 3 आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, और दर्शकों को आखिरकार अपनी विजेता टीम मिल गई है।

हफ्तों की हंसी, मस्ती और मुंह में पानी लाने वाले पकवानों के बाद, टीम कांता अल्टीमेट विजेता बनकर उभरी और लाफ्टर शेफ सीज़न 3 की चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले गई। जैसे ही विजेताओं की घोषणा हुई, स्टेज पर जश्न शुरू हो गया, कंटेस्टेंट्स और फैंस ने विजेता टीम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाईं।

टीम कांता में कौन-कौन थे?

टीम कांता में लोकप्रिय सेलिब्रिटीज़ की एक पावर-पैक्ड लाइनअप थी, जिसमें शामिल थे:

अली गोनी

जन्नत ज़ुबैर

कृष्णा अभिषेक

कश्मीरा शाह

अभिषेक कुमार

समर्थ जुरेल

इस सात-सदस्यीय टीम ने पूरे सीज़न में अपनी कॉमेडी, भावनाओं, मजेदार बातचीत और स्वादिष्ट खाने के परफेक्ट मिश्रण से दर्शकों का मनोरंजन किया। उनकी केमिस्ट्री और निरंतरता ने दर्शकों का दिल जीत लिया, जिससे आखिरकार वे विजेता के पोडियम तक पहुंचे।

ग्रैंड फिनाले में क्या हुआ?

ग्रैंड फिनाले में टीम कांता और टीम छुरी के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। टीम छुरी में एल्विस यादव, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जैसे बड़े नाम शामिल थे, जिससे मुकाबला कठिन और रोमांचक हो गया था।

दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, अपनी रचनात्मकता, टीम वर्क और प्रस्तुति से जजों को प्रभावित किया। हालांकि, जब स्वाद, इनोवेशन और तालमेल की बात आई, तो टीम कांता की डिश ने बाजी मार ली। जजों ने सर्वसम्मति से उन्हें विजेता घोषित किया, और टीम कांता ने गर्व से ट्रॉफी उठाई।

टीम कांता क्यों जीती?

टीम कांता ने हर एपिसोड में लगातार प्रयोग करके और कुछ नया पेश करके खुद को सबसे अलग साबित किया। जब उन्होंने गलतियां भी कीं, तो उन्होंने उन्हें हंसी और सकारात्मकता के साथ संभाला। अली गोनी और कृष्णा अभिषेक के बीच कॉमिक केमिस्ट्री ने मनोरंजन का स्तर ऊंचा बनाए रखा।

\जन्नत ज़ुबैर और कश्मीरा शाह ने अपने आत्मविश्वास और प्रदर्शन से प्रभावित किया। अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल ने टीम को ताकत और संतुलन दिया। साथ मिलकर, उन्होंने हास्य, टीम वर्क और स्वाद का एक परफेक्ट मिश्रण बनाया, जिसने आखिरकार उन्हें जीत दिलाई।

जन्नत ज़ुबैर ने जीत का जश्न मनाया

बड़ी जीत का जश्न मनाते हुए, जन्नत ज़ुबैर ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी के साथ खुशी की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में टीम के दूसरे सदस्य भी थे, जिनमें कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल और अली गोनी शामिल थे।

ये सभी जीत का जश्न मनाते हुए, खुलकर मुस्कुराते हुए और उस पल को एन्जॉय करते हुए दिखे। तस्वीरों में उस टीम की भावना को बखूबी दिखाया गया था, जिसने हंसी, मनोरंजन और स्वादिष्ट पकवानों से इस सीज़न पर राज किया।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग