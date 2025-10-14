Latest OTT Releases: अरशद वारसी की थ्रिलर से लेकर हॉलीवुड कॉमेडी तक रिलीज हो रहीं ये 7 जबरदस्त फिल्में और सीरीज़

Latest OTT Releases: अगर आप इस हफ़्ते फ़िल्मों का मैराथन देखने की योजना बना रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं! नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार, जियोसिनेमा और ज़ी5 जैसे प्रमुख ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म मनोरंजन की एक नई श्रृंखला रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं — रोमांचक थ्रिलर और रहस्यों से लेकर रोमांटिक ड्रामा और कॉमेडी तक। इस हफ़्ते स्ट्रीम करने के लिए 7 नई वेब सीरीज़ और फ़िल्मों की पूरी सूची यहाँ दी गई है ताकि बोरियत कभी न हो।

1. फ़ाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स

दिवंगत अभिनेता टोनी टॉड की आखिरी हॉरर मिस्ट्री फ़िल्म, फ़ाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स, 16 अक्टूबर को डिज़्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज़ हो रही है। अपने ज़बरदस्त अभिनय के लिए मशहूर, टॉड इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर में ब्रेक बैसिंगर और रिचर्ड हार्मन के साथ अभिनय कर रहे हैं। रहस्य और रोमांच के एक बेहतरीन अनुभव के लिए इसे अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में ज़रूर शामिल करें।

2. भागवत अध्याय 1: राक्षस

अरशद वारसी और आमिर कुमार अभिनीत यह रहस्य-रोमांचकारी फ़िल्म सस्पेंस से भरपूर एक रोमांचक कथानक का वादा करती है। अरशद इंस्पेक्टर विश्वास भागवत की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि आमिर कुमार समीर नामक एक कॉलेज प्रोफ़ेसर की भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 17 अक्टूबर को ज़ी5 पर रिलीज़ होगी और उम्मीद है कि यह अपने रोमांचक मोड़ और गहन कहानी से दर्शकों को बांधे रखेगी।

3. आवर फ़ॉल्ट (भाग 3)

निकोल वालेस और गेब्रियल ग्वेरा अभिनीत रोमांटिक ड्रामा ‘आवर फ़ॉल्ट’ 16 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर अपनी अंतिम किस्त के साथ लौट रही है। यह फ़िल्म जुनून, दिल टूटने और भावनात्मक ड्रामा का मिश्रण है – उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प जो गहराई वाली रोमांटिक कहानियाँ पसंद करते हैं।

4. द डिप्लोमैट – सीज़न 3

दो सफल सीज़न के बाद, केरी रसेल द डिप्लोमैट के तीसरे किस्त में वापसी कर रही हैं। इस बार, कूटनीति, रणनीति और व्यक्तिगत उथल-पुथल से भरपूर इस राजनीतिक ड्रामा में दांव पहले से कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं। यह सीरीज़ 16 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है और इसके अगले सीज़न में कई दिलचस्प पल और राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे।

5. बैड शब्बोस

कुछ हल्का-फुल्का ढूंढ रहे हैं? जॉन बास और मेघन कॉमिक्स इस मज़ेदार कॉमेडी में मुख्य भूमिका में हैं, जो 16 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। मज़ेदार संवादों और हँसी-मज़ाक से भरपूर, बैड शब्बोस एक आरामदायक सप्ताहांत के लिए एक आदर्श पारिवारिक मनोरंजन है।

6. द राइट नेबर

गीता गंडभीर द्वारा निर्देशित, यह प्रभावशाली अमेरिकी वृत्तचित्र अजीके ओवेन्स की वास्तविक जीवन की हत्या पर केंद्रित है। यह आकर्षक कहानी के माध्यम से सामाजिक अन्याय और नस्लीय तनाव पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज़ होगी और उम्मीद है कि यह दर्शकों के साथ एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव बनाएगी।

7. नैना मर्डर केस

कोंकणा सेन शर्मा, श्रद्धा दास और शिव पंडित अभिनीत, यह मनोरंजक रहस्य वेब सीरीज़ अभी-अभी डिज़्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। कहानी मैसाचुसेट्स में एक खौफनाक हत्या की जाँच के इर्द-गिर्द घूमती है। रिलीज़ होते ही, यह तुरंत प्लेटफ़ॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा – क्राइम थ्रिलर प्रेमियों के लिए एक ज़रूरी फिल्म।

इस हफ़्ते का ओटीटी लाइनअप हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है – हॉरर और रहस्य से लेकर प्यार और हँसी तक। तो अपना पॉपकॉर्न उठाएँ, अपना प्लेटफ़ॉर्म चुनें, और बिंजिंग के लिए तैयार हो जाएँ!