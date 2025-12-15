देर रात शिल्पा शेट्टी के पब में बवाल! Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट ने स्टाफ से की हाथापाई, वीडियो वायरल

Shilpa Shetty Bengaluru Pub Incident: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु स्थित पब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट से जुड़ा हाई-वोल्टेज ड्रामा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना एक्ट्रेस के सेंट मार्क्स रोड पर मौजूद बैस्टियन पब में हुई, जहां देर रात एक छोटी सी बहस बड़े हंगामे में बदल गई।

शिल्पा शेट्टी न सिर्फ एक जानी-मानी बॉलीवुड स्टार हैं, बल्कि रेस्टोरेंट, फिटनेस और फैशन वेंचर्स में निवेश करने वाली एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। हालांकि, हाल ही में उनके बेंगलुरु पब ने गलत कारणों से सुर्खियां बटोरीं, जब पब स्टाफ और बिग बॉस फेम एक एक्टर के बीच तीखी झड़प हो गई।

गरमागरम बहस हंगामे में बदली

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 11 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 1:30 बजे हुई। ग्राहकों और स्टाफ के बीच छोटी सी कहा-सुनी जल्द ही गरमागरम बहस में बदल गई, जिससे पब के अंदर अफरा-तफरी मच गई। वायरल वीडियो में तनावपूर्ण माहौल और तेज बहस साफ दिख रही है, हालांकि क्लिप में कोई साफ शारीरिक हमला नहीं दिख रहा है।

इसके बावजूद, सूत्रों का दावा है कि पब के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जिससे स्टाफ सदस्यों को बीच-बचाव करना पड़ा। वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी।

शामिल बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है?

Drunk, Powerful, and Out of Control? Bigg Boss Fame Satya Naidu Caught on Camera Assaulting Pub Staff in Bengaluru A major controversy has erupted in Bengaluru after a video showing former Bigg Boss contestant and businessman Satya Naidu, who is also the ex-husband of a… pic.twitter.com/ZgTLn7Sq6w — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) December 13, 2025

वायरल फुटेज में कथित तौर पर बिग बॉस तमिल सीजन 8 के पूर्व कंटेस्टेंट सत्य नायडू दिख रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, विवाद कथित तौर पर बिलिंग के मुद्दे पर शुरू हुआ, जो बाद में जुबानी झड़प में बदल गया।

सत्य नायडू ने तब से एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उन्होंने शारीरिक हमले के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह दोस्तों के साथ डिनर के लिए पब गए थे और बिल चुकाते समय सिर्फ मामूली बहस हुई थी, उन्होंने स्टाफ पर किसी भी हमले के दावों को खारिज कर दिया।

पुलिस जांच जारी

बेंगलुरु के सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी ने पुष्टि की है कि पुलिस ने घटना दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई गंभीर गलत काम साबित होता है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि शिल्पा शेट्टी ने यह पब 2019 में रेस्टोरेंट व्यवसायी रंजीत बिंद्रा के साथ साझेदारी में लॉन्च किया था। जैसे-जैसे यह वीडियो तेज़ी से फैल रहा है, इस घटना ने ऑनलाइन काफ़ी हलचल मचा दी है, और नेटिज़न्स इस मामले में कड़ी कार्रवाई और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।