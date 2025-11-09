Lashkar-e-Taiba News: भारत पर बांग्लादेश के रास्ते हमले की तैयारी में हाफिज सईद

Pakistan Hafiz Saeed, (आज समाज), ढाका: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता और सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब भी वह भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह (LeT commander Saifullah) (Saif) ने यह जानकारी दी है। उसने कहा है कि हाफिज अब बांग्लादेश (Bangladesh) के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी में है।

बांग्लादेश के युवाओं को जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी जा रही

सोशल मीडिया पर सैफुल्लाह (सैफ) ने कहा है कि बांग्लादेश के युवाओं को जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है साथ ही उन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लए उकसाया भी जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लश्कर की ओर से पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में 30 अक्टूबर को आयोजित रैली के दौरान जहर उगला गया है।

भारत के खिलाफ चुप नहीं हाफिज : सैफुल्लाह

सैफुल्लाह सैफ ने साफ-साफ कहा है कि हाफिज सईद न भारत के खिलाफ कभी चुप बैठा है और न बैठेगा। उसने दावा किया कि वर्तमान में उसके लोग बांग्लादेश में एक्टिव हैं और भारत को वे माकूल जवाब देने में सक्षम हैं। सैफुल्लाह ने यह भी कहा है कि संगठन के एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है और वह वहां के लोकल युवकों को जिहाद के नाम पर तैयार कर रहा है। उन्हें आतंक का प्रशिक्षण भी वह दे रहा है।

लॉन्चपैड बनता जा रहा है बांग्लादेश

सैफुल्लाह के मुताबिक बांग्लादेश अब लॉन्चपैड बनता जा रहा है और भारत के खिलाफ साजिशों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि रैली में सैफुल्लाह के भाषण के दौरान कई बच्चे भी उपस्थित थे।

मतलब साफ है कि लश्कर बच्चों में भी जिहादी विचार भर रहा है। सैफुल्लाह ने पाकिस्तानी सेना की भी प्रशंसा की। उसने कहा कि इसी साल नौ और दस मई की रात के बाद पाकिस्तान ने भारत को उचित जवाब दिया।

