Lamp of hope : एकॉर्ड फाउंडेशन ने जरूरतमंदों के बीच जगाई उम्मीद की रोशनी

Faridabad News(आज समाज) ग्रेटर फरीदाबाद। दीपावली पर एकॉर्ड फाउंडेशन ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उम्मीद का दीप-लाइटिंग अ लैम्प ऑफ होप अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य उत्सव की खुशियों को समाज के जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत लोगों से पुराने लेकिन उपयोगी कपड़े, स्टेशनरी, खिलौने, खाद्य सामग्री और घरेलू उपयोग के सामान दान करने की अपील की गई है।

दीवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उम्मीद और संवेदना बांटने का अवसर

अस्पताल कर्मचारियों, मरीजों के परिजनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक योगदान देकर इस मुहिम को सफल बनाया। एकॉर्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि दीवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उम्मीद और संवेदना बांटने का अवसर है। इस पहल से बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को न सिर्फ वस्त्र और उपयोगी सामग्री मिली, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान भी लौटी।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज में खुशियों की रोशनी हर घर तक पहुंचे। एकॉर्ड हमेशा से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। ‘उम्मीद का दीप’ अभियान इसी सोच का प्रतीक है, जिसमें हम सब मिलकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची दिवाली तभी है जब हर चेहरा मुस्कुराए। इस मौके पर डॉ. तौसीफ इकबाल, यूरोलॉजिट डॉ. अनुज कुमार शर्मा तथा पूनम शर्मा ने कहा कि एकॉर्ड फाउंडेशन की यह पहल शहरवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है, जो समाज में करुणा और सहयोग की भावना को और मजबूत कर रही है।

