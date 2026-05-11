Entertainment : यूट्यूब पर छाया लाल सिंह खहिरा का गाना, 15 साल के संघर्ष ने दिलाई पहचान

इन दिनों यूट्यूब पर एक गाना तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी पंक्तियां लोगों की जुबान पर चढ़ चुकी हैं — “लगदा है साधुआ दी दासी होण लगी है, सुन दी है ओशो सन्यासी होण लगी है…”। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है।

इस गीत के पीछे खड़े हैं पंजाबी कलाकार लाल सिंह खहिरा ‘सूबेदार’, जिनकी यह सफलता रातों-रात नहीं आई, बल्कि 15 साल लंबे संघर्ष, इंतजार और मेहनत का नतीजा है।

15 साल तक ठोकरें खाईं, नहीं मिला साथ

लाल सिंह खहिरा ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से अपने गीत लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उनका हाथ नहीं थामा। ना किसी ने उन्हें आगे बढ़ने दिया, ना उनके काम का श्रेय दिया और ना ही उनकी प्रतिभा को सम्मान मिला। उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया और ताने सुनने पड़े।

लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लिखी रचनाओं पर भरोसा बनाए रखा।

AI बना संघर्ष का साथी

जब हर रास्ता बंद नजर आया तो लाल सिंह खहिरा ने तकनीक का सहारा लिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सीखा और खुद अपने गीत तैयार करने शुरू कर दिए।

उन्होंने खुद गीत लिखे, अपनी आवाज़ क्लोन की, संगीत तैयार किया, पोस्टर बनाए, गानों की ऑनलाइन रिलीज़ की प्रक्रिया सीखी और सोशल मीडिया तक खुद संभाला।

उनका कहना है कि उन्होंने हर चीज खुद सीखी और खुद की, ताकि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े।

अब लोग कर रहे सराहना

आज वही कलाकार, जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, यूट्यूब पर लाखों लोगों की पसंद बन चुका है। लोग उनके गानों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके गीतों के विषय सबसे अलग और अनोखे हैं।

दादा से प्रेरणा, नाम में भी विरासत

लाल सिंह खहिरा ने अपने नाम के साथ “सूबेदार” जोड़ने की कहानी भी साझा की। उनके दादाजी सूबेदार मेजर सरदार सुख्खा सिंह खहिरा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर थे। वह बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी थे और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के साथ खेल चुके थे।

दादा की ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पुराना नाम बदलकर “सूबेदार” अपनाया।

संघर्ष से सफलता तक की मिसाल

लाल सिंह खहिरा की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो प्रतिभा होने के बावजूद मौके न मिलने से निराश हो जाते हैं। उनका सफर बताता है कि अगर हौसला हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।