Lakshmi Narayan Rajyog: निर्जला एकादशी पर बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग

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Rajesh
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Lakshmi Narayan Rajyog: निर्जला एकादशी पर बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग
Lakshmi Narayan Rajyog: निर्जला एकादशी पर बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग

तुला सहित इन 3 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले
Lakshmi Narayan Rajyog, (आज समाज), नई दिल्ली: 25 जून को आने वाली निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस बार खास बात ये है कि 25 जून को शुभ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है।

लक्ष्मी नारायण राजयोग तब बनता है जब बुध और शुक्र एक ही राशि में हों। निर्जला एकादशी के दिन बुध और शुक्र कर्क राशि में एक साथ बैठकर यह राजयोग बनाएंगे। आइए जानते हैं कि इस दुर्लभ संयोग के चलते किन राशियों को लाभ मिलने वाला है?

  • वृश्चिक राशि: आपके करियर में बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। जीवन में लंबे समय से अटकी हुई कई बाधाएं दूर होंगी और सब कुछ योजना के अनुसार होगा। व्यापारियों को उम्मीद के मुताबिक मुनाफा होगा। नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। नौकरीपेशा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी यह अच्छा समय है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ वैवाहिक जीवन में भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे।
  • कर्क राशि: निर्जला एकादशी के दिन बनने वाला लक्ष्मी नारायण राज योग इस राशि के लिए अपार तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। काम में की गई मेहनत रंग लाएगी। इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और करियर में नए अवसर खुलेंगे। समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही, जीवन में नई खुशियां या उपलब्धियां मिलने की संभावना है। धैर्यपूर्वक विचार करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
  • तुला राशि: लक्ष्मी नारायण राज योग आपके लिए प्रगति के द्वार खोलेगा। कई दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान होगा। कार्य और व्यवसाय में आपके प्रयास सफल होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक संबंधों के साथ-साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। मानसिक कष्ट से ग्रस्त लोगों को शांति मिलेगी और समाज में उनका मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है लक्ष्मी नारायण राजयोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध और शुक्र के संयोग से बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह योग व्यक्ति को धन, भौतिक सुख-सुविधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस शुभ तिथि पर इस योग का बनना वास्तव में एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग माना जाता है।