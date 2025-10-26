Lawrence Bishnoi: लारेंस बिश्नोई का करीबी लखविंदर अमेरिका से डिपोर्ट

आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

Lawrence Bishnoi, (आज समाज), चंडीगढ़: लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लखविंद्र उर्फ लाखा अमेरिका से डिपोर्ट कर लिया गया है। लाखा को अमेरिका में फेडरल ब्यूरो आॅफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार किया था। गत दिवस उसे डिपोर्ट कर दिया। यहां पर लखविंद्र उर्फ लाखा को एसटीएफ की अंबाला यूनिट ने गिरफ्तार किया है।

लखविंद्र पर 2023 में अंबाला के सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में हथियार रखने, धमकी देने, नुकसान पहुंचाने और साथियों के साथ मिलकर जबरन वसूली की कोशिश करने के मामले दर्ज है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कैथल के गांव तितरम का रहने वाला है लखविंद्र

लखविंद्र कैथल के तितरम गांव का रहने वाला है और 2022 से गैंगस्टर अनमोल के निर्देश पर अमेरिका में सक्रिय था। उस पर हरियाणा और पंजाब में जबरन वसूली और गोलीबारी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।

2024 में जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल के माध्यम से लखविंदर कुमार के खिलाफ रेड नोटिस प्रकाशित करवाया था।

कई आपराधिक मामलों में वांछित है लखविंदर

हरियाणा पुलिस को लखविंदर कुमार जबरन वसूली, धमकी, अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने तथा हत्या के प्रयास से संबंधित कई आपराधिक मामलों में वांछित है। लखविंदर कुमार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा एक गैंगस्टर है। जो उसके भाई अनमोल बिश्नोई के साथ भी जुड़ा हुआ था। दोनों के इशारें पर धमकी की कॉल व वारदात करवाता था।

ये भी पढ़ें : देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में से 4 हरियाणा के