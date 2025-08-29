Lado Laxmi Yojana : महिलाओं को हर महीने मिलेगी ₹2,100 की आर्थिक सहायता , अभी करे आवेदन

Lado Laxmi Yojana(आज समाज) : हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद पूरे राज्य में “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे ₹2,100 की आर्थिक सहायता देगी। यह क्रांतिकारी योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के पावन अवसर पर 25 सितंबर 2025 को शुरू की जाएगी।

जाने किसे मिलेगा लाभ

यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। पहले चरण में, इस योजना का लाभ उन परिवारों की महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले चरण में अन्य परिवारों को भी शामिल किया जाएगा।

आयु सीमा

25 सितंबर 2025 तक 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।

वैवाहिक स्थिति

विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

निवास की शर्तें

महिला पिछले 15 वर्षों से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।

क्या है इस योजना में खास बात

यह इस योजना की सबसे खास बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अगर एक ही परिवार में 3 बहनें या माँ-बेटी हैं और वे सभी पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं, तो उन सभी को हर महीने अलग-अलग ₹2,100 का लाभ मिलेगा।

योजना के लिए कौन पात्र नहीं होगा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ₹2,100 से अधिक की मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है, तो उसे ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लेकिन एक बड़ी राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्टेज-3 और स्टेज-4 कैंसर रोगियों के अलावा, 54 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, जो किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

एक मोबाइल ऐप भी होगा लॉन्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में राज्य की 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का गजट नोटिफिकेशन अगले 7 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।

यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। यह महिलाओं के प्रति हरियाणा सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।