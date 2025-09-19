Lado Laxmi Yojana Update : महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये 25 सितंबर से आवेदन शुरू

Lado Laxmi Yojana Update : महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये 25 सितंबर से आवेदन शुरू

Lado Laxmi Yojana Update(आज समाज) : हरियाणा में बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये मिलेंगे। पहले चरण में राज्य की 23 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 20 लाख महिलाओं को जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये तक है, को 2,100 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण में राज्य की सभी महिलाओं को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ में शामिल किया जाएगा।

वार्षिक बजट में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित

राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अपने वार्षिक बजट में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बीजेपी सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत लाभ वितरण की तारीख 25 सितंबर तय की है। यह दिन अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती है।

यह दिन पूर्व उप-प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देवी लाल का जन्मदिन भी है। कैबिनेट बैठक में चर्चा के एकमात्र एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का नोटिफिकेशन अगले एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

जल्द ही किया जाएगा ऐप लॉन्च

जल्द ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे महिलाएं घर बैठे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी। संभावना है कि 25 सितंबर तक आवेदन करने वाली सभी पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने घोषणापत्र को भगवान मानकर चलती है और उसमें किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने घोषणापत्र भूल जाती हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है।

तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश सहित कई कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वहां भी महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के वादे किए गए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा की महिलाओं को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ देने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में तब शुरू की गई थी, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे।

23 से 60 वर्ष की आयु की सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र

हरियाणा सरकार की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत, 23 से 60 वर्ष की आयु की सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। पहले चरण में, वे परिवार शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है।

इसके बाद, इससे अधिक आय वाले परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है।

‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ में किसी परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। अगर किसी परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो प्रत्येक को हर महीने 2,100 रुपये मिलेंगे। पात्रता के लिए, अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

