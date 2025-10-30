Lado Laxmi Yojana : लाडो लक्ष्मी योजना को सफल बनाने में फील्ड में उतरी सीपीएलओ

अज्ञानता के फेर में उलझी पात्र महिलाएं

सीएससी व शिविर में पहुंच करवा रही रजिस्ट्रेशन

Lado Laxmi Yojana (आज समाज) जींद। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को सफल बनाने के लिए सीपीएलओ, आंगनबाड़ी वर्कर तथा आशा वर्कर फील्ड में उतर चुकी हंै। इसी के चलते योजना को सफल बनाने को लेकर वीरवार को सीपीएलओ मोनिका तथा पूनम के नेतृत्व में नगूरां गांव में एक शिविर का आयोजन किया गया। सीपीएलओ पूनम ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी पात्र महिलाएं अज्ञानता के चलते अपना रजिस्टे्रशन कराने के लिए सीएससी सेंटर तथा शिविर में दोनों जगह पहुंच रही है। जिसके कारण एक महिला का रजिस्टे्रशन देखने के लिए ही पूरा-पूरा दिन लग रहा है।

लोगों के कागजातों में काफी कमियां

यही नहीं किसी महिला का रजिस्टे्रशन सफल होने के बाद भी फिर से पात्र महिला के मोबाइल पर वैरिफेकेशन का मिसेज आ रहा है। जिसके कारण बार-बार वही महिलाएं फोन उठाए शिविर में पहुंच रही है। ऐसे में पूरा दिन कुछ ही महिलाओं का रजिस्टे्रशन करने में गुजर जाता है। उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की है कि अपना रजिस्ट्रेशन सीएससी सेंटर पर कराने के बाद शिविर मेें न पहुंचे ताकि अन्य पात्र महिलाएं जो एक ही जगह शिविर में रजिस्टे्रशन कराने आई है उनका समय खराब न हो।

हालांकि इस योजना से जुड़े लोगों के कागजातों में काफी कमियां देखने को मिल रही है। जिसके कारण लोगों की आइडी अपडेट होने में दिक्कत आ रही है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर सुदेश, सुनिता तथा आशा वर्कर जुगेश, मुकेश, सीमा आदि उपस्थित थी।

