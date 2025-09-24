Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में कल लांच होगा लाडो लक्ष्मी योजना पोर्टल

सीएम नायब सैनी पंचकूला से करेंगे योजना का शुभारंभ, महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 2100 रुपए

Lado Lakshmi Yojana, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी कल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए पंचकूला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सीएम लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित पोर्टल लांच करेंगे, जिसके बाद 2100 रुपए की राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को महिलाओं को खाते में पहली बार 2100 रुपए आएंगे। इसके बाद हर माह 2100 रुपए आते रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रीजत को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की योजना लांच करने के लिए ड्यूटी अलग-अलग जिलों में लगाई गई है।

शुरुआत में एक लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की की महिलाओं को मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार पहले चरण में एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन सरकार भविष्य में इस योजना के तीन चरण और लांच करने पर विचार कर रही है। सरकार की योजना पांच लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की है।

पहले चरण में 23 से 60 साल उम्र की कुल 20 लाख 97 हजार 256 महिलाओं को 2100 रुपए मासिक भत्ता देने की योजना है। इनमें विवाहित महिलाओं की संख्या 18 लाख 14 हजार 621 है, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या 2 लाख 82 हजार 635 है।

भविष्य में 5 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिल सकता है योजना का लाभ

प्रदेश सरकार इस योजना के लिए धीरे-धीरे तीन चरण और जारी करने पर विचार कर रही है। दूसरे चरण में 1 लाख से 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना के तीसरे चरण में 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक से 3 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने की संभावना है। चौथे और अंतिम चरण में 3 लाख से 5 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में ला सकती है।

लाडो लक्ष्मी योजना का चौथा चरण साल 2028-29 के आसपास आरंभ किया जा सकता है। तीन लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं की संख्या 46 लाख 62 हजार हैं, जिनमें से करीब 22 लाख महिलाओं को पहले चरण में 2100 रुपये मासिक दिए जाने वाले हैं। तीन से पांच लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं की संख्या करीब 7 लाख के आसपास बताई जाती है।

करनाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मनोहर लाल

25 सितंबर को मुख्य आयोजन पंचकूला में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को महेंद्रगढ़-नारनौल जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल रहेंगे मौजूद

भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, चरखी दादरी में सांसद धर्मबीर सिंह, फतेहाबाद में पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, गुरुग्राम में उद्योग मंत्री राव नरबीर और हिसार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा लॉन्चिंग के मुख्य अतिथि होंगे। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर, जींद में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिढा, कैथल में सांसद नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री गौरव गौतम, नूंह में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, पलवल में राजस्व मंत्री विपुल गोयल और पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग कराएंगे।

इनको भी मिली जिम्मेदारी

रेवाड़ी में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कार्डिनेटर सतीश खोला व राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, रोहतक में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सिरसा में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, सोनीपत में राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी और यमुनानगर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा योजना की लांचिंग कराएंगे। इन सभी के साथ विधायकों, पूर्व विधायकों और चुनाव उम्मीदवारों की ड्यूटी लगाई गई है।

