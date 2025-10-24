Lado Lakshmi scheme Update : लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 43 हजार पात्र महिलाओं ने किए रजिस्ट्रेशन

पात्र महिलाएं निसंकोच उठाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ : एडीसी विवेक आर्य

Lado Lakshmi scheme Update (आज समाज) जींद। लघु सचिवालय में एडीसी के सभागार में शुक्रवार को एडीसी विवेक आर्य ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले चंडीगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सभी उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों से योजना से जुड़े आवेदनों की प्रगति की समीक्षा की और आवेदन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मोबाइल ऐप के उपयोग को आसान और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे।

एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि जिला में अबतक तकरीबन 43 हजार पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले दो दिनों में ग्राम स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगा कर महिलाओं का पंजीकरण और पात्रता सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ गांवों में भेजा जाएगा ताकि हर महिला लाभ पा सके।

आवेदन प्रक्रिया को बनाया गया सरल

एडीसी ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। महिलाएं घर बैठे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यदि किसी महिला को आवेदन में कठिनाई हो तो सीपीएल, आंगनबाड़ी वर्कर या सीएससी संचालक मदद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का पंजीकरण कराने से राशन कार्ड व हैप्पी कार्ड जैसी किसी भी स्कीम में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे निसंकोच योजना का लाभ उठाएं और इस पहल को सफल बनाएं।

प्रतिमाह 2,100 रुपये का वित्तीय लाभ

इस दौरान बैठक में डीडब्लूओ नरेंद्र सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आगामी एक नवंबर से हरियाणा की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे।

सरकार महिलाओं के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को समझती है और उनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी महिलाएं भी शामिल

इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं, जिन महिलाओं की आयु 23 से 60 वर्ष होगी और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नही होगी। इसके अलावा महिला स्वयं या उसका पति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और पिछले 15 वर्षों से राज्य में निवासरत होना चाहिए। इस योजना में पहले से कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी महिलाएं भी शामिल हैं और एक परिवार में किसी भी संख्या में पात्र महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

यह भी पढे : Jind News : खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार