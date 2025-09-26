Ladakh Violence: सोनम वांगचुक गिरफ्तार, SECMOL पर भी गिरी सरकार की गाज

Ladakh Violence: लेह में हाल ही में हुई हिंसा के बाद, लद्दाख पुलिस ने प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए और आगजनी की कई घटनाएं हुईं।

पुलिस का आरोप है कि भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक की टिप्पणियों ने भीड़ को उकसाया था – जिसमें उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

उनके संगठन पर कार्रवाई

गिरफ्तारी से पहले, केंद्र सरकार ने वांगचुक के संगठन, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय के अनुसार, पहले एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद रद्द करने का आदेश दिया गया।

उपराज्यपाल का बयान

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे स्थिर हो रही है। शैक्षणिक संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और धारा 163 लागू कर दी गई है। गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि किसी को भी क्षेत्र की शांति और विरासत को भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

एसईसीएमओएल के खिलाफ सरकार के कदम का समर्थन करते हुए, गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय सबूतों पर आधारित है और इसी तरह के तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने संभावित विदेशी हस्तक्षेप का भी संकेत दिया और खुलासा किया कि कुछ नाम सामने आए हैं और उनकी जाँच चल रही है।

मंत्रालय का रुख

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एसईसीएमओएल का एफसीआरए पंजीकरण मूल रूप से विदेशी चंदे से वित्त पोषित सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दिया गया था। हालाँकि, कानून का उल्लंघन पाया गया, जिससे अधिनियम की धारा 14 के तहत पंजीकरण रद्द करना अपरिहार्य हो गया।

अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि लद्दाख में जल्द ही सामान्य स्थिति लौट आएगी। इस बीच, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियाँ हिंसा और उससे जुड़े आरोपों की जाँच जारी रखे हुए हैं।