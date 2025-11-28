Punjab News Update : विकास के आड़े नहीं आएगी फंड की कमी : चीमा

कहा, सरकार ने रंगला पंजाब योजना’ के तहत विकास के लिए 213 करोड़ रुपए किए जारी

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार का उद्देश्य पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना है। हम विकास कार्यों के आड़े फंड की कमी नहीं आने देंगे। प्रदेशा के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह बात कहते हुए कहा कि एक समान विकास के लिए मौजूदा सरकार ने रंगला पंजाब योजना चलाई है जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच करोड़ रुपए बजट दिया जा रहा है।

इस योजना संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रंगला पंजाब योजना के तहत तय किए गए 585 करोड़ रुपए के कुल बजट में से पहली किस्त के रूप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 213 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस साल के बजट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में रंगला पंजाब योजना पेश की गई थी, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विशेष रूप से 5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे।

फंड के सही उपयोग के लिए बनाई कमेटियां

उन्होंने बताया कि फंड के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग पंचायतों को 213 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये कमेटियां रंगला पंजाब योजना के तहत निरंतर विकास कार्यों की सिफारिशें कर रही हैं, और उसी अनुसार आवश्यक फंड उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने रंगला पंजाब योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया।

पूरे राज्य में चल रहे विकास कार्य

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदृष्टि के अनुसार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे व्यापक प्रयासों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में पंचायतों, जिÞला परिषदों और पंचायत समितियों को 334 करोड़ रुपये के विकास फंड भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों और शहरों का विकास लगातार जारी है तथा इस प्रयास में कोई भी गांव, कस्बा या शहर पीछे नहीं रहेगा।

प्रदेश में तीन हजार से ज्यादा स्टेडियम बनाए जाएंगे

इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें ओलंपिक तक पहुंचने योग्य बनाने के लिए 3,000 से अधिक स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : जीसीसी और सीआईएस देशों को पंजाब में निवेश का दिया न्योता