Labour is worship, creation is sadhana : श्रम ही पूजा है, सृजन ही साधना है : सांसद कार्तिकेय शर्मा

सांसद कार्तिकेय शर्मा ।
  • भगवान श्री विश्वकर्मा के 58वें पूजा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा

Ambala News (आज समाज नेटवर्क)अंबाला सिटी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विश्वकर्मा मन्दिर कैथ माजरी अम्बाला शहर में भगवान श्री विश्वकर्मा के 58वें पूजा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सभा के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट कर उनका भव्य अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर इंजी. बलबीर सिंह ने व अति वशिष्ठ अतिथि के रूप में मेयर शैलजा सचदेवा ने शिरकत की। सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का मूल संदेश है कि श्रम ही पूजा है, सृजन ही साधना हैं। उन्होंने सभी को भगवान विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन पूजा से अधिक सृजन का पर्व है, वो सृजन जो हमारे समाज, देश और भविष्य को आकार देता हैं। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्रियान्वित की हुई है। यह योजना हर कारीगर व शिल्पकार को सम्मान दे रही है। जिससे उन्हें प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण व आर्थिक सहयोग भी मिल रहा हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि सृजन में हमेशा विनम्रता एवं आभार होना चाहिए, अहंकार नहीं।

पूर्व सीएम मनोहर लाल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम सैनी युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम कर रहे : शर्मा

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस अवसर पर यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मैरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में बिना खर्ची पर्ची के मैरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी देने की व्यवस्था की गई है इस कार्य में समाज का भी दायित्व बनता है कि वे भी युवाओं को प्रशिक्षित करवाकर अपने हुनर के माध्यम से अपने लिए रोजगार को सृजन करें।

उन्होनें कहा कि भारत युवा देश है और उन्होनें समाज के सभी लोगों से आहवान किया कि जो भी बच्चे कुशल है और आधुनिकता के इस युग में प्रशिक्षण लेने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनके लिए यहां पर निशुल्क स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी ताकि ये बच्चे भी प्रशिक्षण ले सकें और आगे बढकर अपने शहर व जिला का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने सभा के प्रधान से भी कहा कि वे यहां पर इस कार्य के लिए एक कमरा भी उपलब्ध करवाएं ताकि इस कार्य की शुरूआत यहां से की जा सकें।

‘नमो शक्ति रथ के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मौके पर यह भी कहा कि मातृ शक्ति के लिए भी केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे है। यदि महिलाएं स्वस्थ एवं मजबूत होगी तो परिवार भी मजबूत होगा। नमो शक्ति रथ के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। आधुनिक मशीनों से इस कार्य को किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि अब तक लगभग 3 हजार महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है।

उन्होनें महिलाओं से भी अपील की कि वे इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होनें इस मौके पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प एवं सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक गतिविधियों में व समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों व अन्यों को प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको प्रोत्साहित भी किया।

भगवान विश्वकर्मा ने कार्य कुशलता से करने का संदेश दिया : मेयर शैलजा संदीप सचदेवा

इस अवसर पर अति वशिष्ठ अतिथि मेयर शैलजा सचदेवा ने भी उपस्थिति सभी को विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया है और उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने कार्य कुशलता से कार्य करने का संदेश दिया है। उन्होनें कहा कि हमे भगवान विश्वकर्मा के दिए गए संदेश एवं उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी फील्ड में निपुण है उसे अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, यहीं भगवान विश्वकर्मा का भी संदेश है।

उन्होंने इस मौके पर सभा द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों बेहतर उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को जो सम्मान दिया गया है उसके लिए सभा की सराहना की और कहा कि इससे निसंदेह विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होनें यह भी कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विश्वगुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भी अहम भूमिका रहेगी।

हमें भगवान विश्वकर्मा की शिक्षाओं को धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए : इंजी. बलबीर सिंह

समाज सेवी एवं इंजी. सरदार बलबीर सिंह ने भी इस मौके पर कहा कि हम सबको भगवान विश्वकर्मा द्वारा दिए गए संदेश एवं शिक्षाओं को धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा द्वारा आज यहां पर जिन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, उससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भी अहम भूमिका रहे।

उन्होंने उपस्थित सभी विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी।इस मौके पर विश्वकर्मा मन्दिर कैथ माजरी अम्बाला शहर के प्रधान रामपाल धीमान, संरक्षक रोशन लाल, लाभ सिंह, चेयरमेन ओम प्रकाश, गुरचरण धीमान, कोषाध्यक्ष मोहन लाल धीमान, संजय लाकड़ा, अमरजीत धीमान, दीपक सैनी, राजकुमार गुप्ता, विशाल घेल, सुशील गोयल, दिनेश गौड, विनोद धीमान, एडवोकेट अमरेंद्र राणा के साथ-साथ सभा के अन्य सदस्यगण व गणमान्य लोग मौजूद रहें।

