Laboratory Fire Jind : लेबोरेटरी में लगी आग से युवक की दम घुट कर मौत

देर रात तक काम होने कारण संचालक सोया हुआ था बेसमेंट में

शार्ट सर्किट के कारण देर रात लगी आग, फायर बिग्रेड ने पाया काबू

Jind News, आज समाज, जींद। डीआरडीए के सामने स्थित हुडा मार्केट में शुक्रवार रात निजी लेबोरेटरी में शार्ट सर्किट से लगी आग के चलते बेसमेंट मे सोए संचालक की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शनिवार को सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है।

गांव घोघडिय़ा निवासी प्रवीण (29) हुडा मार्केट में पार्टनरशीप में लेबोरेटरी चलाता था। देर रात तक काम होने के कारण वह बेसमेंट मे सो जाता था। बीती देर लेबोरेटरी में आग लग गई। बेसमेंट मे सोया प्रवीण अंदर फंस गया और धुआं अधिक होने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। आग की घटना का मध्यरात्री के बाद उस समय पता चला जब निजी अस्पताल के गार्ड ने लेबोरेटरी से आग की लपटें उठती दिखाई दी।

फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का लिया जायजा

घटना की सूचना पाकर फायर बिग्रेड तथा सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा कर प्रवीण के शव को बाहर निकाल नागरिक अस्पताल पहुंचाया। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सांैप दिया। जिस समय लेबोरेटरी के शटर को खोला गया, उस दौरान प्रवीण ग्रांउड फ्लोर पर सीढियों के साथ पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी।

जिससे साफ था कि प्रवीण ने बेसमेंट में आग लगने के बाद बचने के लिए ग्रांउड फ्लोर पर आया। जिसका शटर बंद था। बिजली उपकरणों के जलने के कारण हुए जहरीले धुएं से प्रवीण का दम घुट गया और वह सीढियों के साथ गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि युवक की मौत धुएं से दम घुटने के कारण हुई है। आग शार्ट सर्किट से लगी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

यह भी पढे : Jind News : राजकीय महिला महाविद्यालय नरवाना जोन के पांचवें क्षेत्रीय युवा समारोह का हुआ शुभारंभ