Kuttu Ka Atta: व्रत का सुपरफूड या जहर? जानिए कैसे बनता है और कब बिगाड़ देता है सेहत

Kuttu Ka Atta, आज समाज, नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों में अचानक फ़ूड पॉइज़निंग की खबर आई है, जहाँ व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से लगभग 150-200 लोग बीमार पड़ गए। हालाँकि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन कई लोगों ने इस आटे से बने खाद्य पदार्थ खाने के तुरंत बाद बेचैनी और उल्टी की शिकायत की।

ज़्यादातर मरीज़ों को जहाँगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम (बीजेआरएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहाँ कुट्टू से बने व्यंजन खाने के बाद लगभग 150 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों को आटे में मिलावट या संदूषण का संदेह है जिसके कारण फ़ूड पॉइज़निंग हुई। यह पहली बार नहीं है जब ऐसे मामले सामने आए हैं—हर साल नवरात्रि के दौरान, कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार पड़ने की कई खबरें आती हैं। तो, आखिर कुट्टू क्या है, इसे व्रत में क्यों पसंद किया जाता है, और यह कभी-कभी कैसे असुरक्षित हो जाता है? आइए समझते हैं।

कुट्टू का आटा कैसे बनता है?

कुट्टू का आटा, जिसे अंग्रेज़ी में बकव्हीट फ्लोर कहते हैं, अपने नाम के बावजूद, असल में गेहूँ नहीं है। यह फैगोपाइरम एस्कुलेंटम नामक फल के बीजों से बनता है। भारत में इसे कई नामों से भी जाना जाता है—ताऊ, ओगला, ब्रेस और फाफड़।

कुट्टू के पौधे के छोटे त्रिकोणीय बीजों को सुखाकर, छिलका उतारकर, पीसकर आटा बनाया जाता है। इस आटे का इस्तेमाल व्रत के दिनों में पूरी, पकौड़े और पैनकेक बनाने में किया जाता है।

कुट्टू को सुपरफूड क्यों कहा जाता है?

कुट्टू को अक्सर सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं:

प्रोटीन से भरपूर: लगभग 15 ग्राम प्रति 100 ग्राम सर्विंग।

फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर: पाचन और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है।

हृदय के लिए अच्छा: इसमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

मधुमेह के लिए उपयुक्त: कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित बनाता है।

पित्ताशय की पथरी से बचाव: इसका अघुलनशील फाइबर पित्ताशय की पथरी के खतरे को कम करता है।

इसलिए कुट्टू को उपवास के दौरान एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है।

कुट्टू का आटा कब विषाक्त हो जाता है?

अपने स्वास्थ्य लाभों के बावजूद, कुट्टू का आटा जल्दी खराब हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ केवल एक से डेढ़ महीने की होती है। एक बार एक्सपायर हो जाने पर, इसे खाने से फ़ूड पॉइज़निंग हो सकती है।

मिलावट एक और बड़ी समस्या है। शुद्ध कुट्टू का आटा भूरे रंग का होता है, जबकि मिलावटी आटा (गेहूँ या अन्य अनाज के साथ मिलाया गया) रंग और बनावट बदल देता है। असली आटा आसानी से गूँथ जाता है, जबकि मिलावटी आटा जल्दी उखड़ जाता है।

कुट्टू का इतिहास

कुट्टू की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में 5,000-6,000 साल पहले से होती आ रही है, जहाँ से यह मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला। प्रमाण बताते हैं कि फ़िनलैंड में 5300 ईसा पूर्व से ही इसका सेवन किया जाता रहा है। इसकी उत्पत्ति का पता मुख्यतः चीन और साइबेरिया से लगाया जाता है, हालाँकि यह प्राचीन ग्रीस के कुछ हिस्सों में भी उगाया जाता था।

बकव्हीट का पौधा

2-4 फीट तक ऊँचा होता है

गहरे हरे, त्रिकोणीय पत्तों वाला

छोटे सफेद फूलों के गुच्छे देता है जो बाद में फल बन जाते हैं

बीजों को काटा जाता है, सुखाया जाता है और पीसकर आटा बनाया जाता है

भारत में खेती

भारत में, बकव्हीट मुख्यतः 1,800 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे:

जम्मू और कश्मीर

हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड

दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ

पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से

इसे आमतौर पर रबी के मौसम में बोया जाता है, और इसकी फसल 30-35 दिनों में पक जाती है, जिससे यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला खाद्य स्रोत बन जाता है।

वैश्विक उत्पादन

विश्व स्तर पर, कुट्टू के सबसे बड़े उत्पादक ये हैं:

रूस, चीन और कज़ाकिस्तान (शीर्ष तीन)

अमेरिका (चौथा सबसे बड़ा)

अन्य देशों में यूक्रेन और किर्गिस्तान शामिल हैं जापान में, कुट्टू का उपयोग प्रसिद्ध सोबा नूडल्स बनाने के लिए किया जाता है, जबकि चीन में इसका उपयोग सिरका बनाने में भी किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में, कुट्टू से बने केक और पैनकेक लोकप्रिय स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ हैं।