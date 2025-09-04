Chandigarh News : बरसात में टपकते कच्चे घर,प्रशासन की उदासीनता से बेहाल गरीब परिवार

मकान को पक्का करने की अर्जी पर महीनों से नहीं हुई कोई कार्रवाई,

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) लालडू। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने, जहां खेतों ,सड़कों फैक्टरियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। वहीं गरीब लोगों के घर भी टपकने लगे हैं जिनकी मुसीबत का कोई अंदाजा ही नहीं है।डेराबस्सी हलके के गाँव जड़ोत में एक गरीब परिवार के लिए यह बरसात मुसीबत बनकर आई है। राम चंद का परिवार इन दिनों अपने कच्चे घर में बारिश के पानी को टपकता देखने को मजबूर है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने के लिए कई महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न तो पंचायत और न ही जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं।

इस मौसम में पंजाब में हुई भारी बारिश ने कई इलाकों को प्रभावित किया है, खासकर पुआध क्षेत्र के गाँवों में कच्चे मकानों की हालत बेहद खराब है। ऐसे में कई घरों की छतें जगह-जगह से टपक रही हैं, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। राम चंद के परिवार की तकलीफ तब सार्वजनिक हुई जब उनके बेटे राहुल ने घर की टपकती छत की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। इसके बाद भाजपा हलका डेराबस्सी के नेता मनप्रीत सिंह (बंनी) संधू मौके पर पहुँचे और परिवार की दुर्दशा का जायजा लिया।

परिवार ने डिप्टी कमिश्नर मोहाली को भी शिकायत दी थी, लेकिन बी डी पी ओ कार्यालय की ओर से केवल गोलमोल जवाब दिया गया

संधू ने बताया कि सिर्फ जड़ोत ही नहीं, बल्कि डेराबस्सी और लालडू क्षेत्र के कई गाँवों में दर्जनों परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि जड़ोत गाँव में लगभग 40 घरों की हालत इतनी खस्ता है कि उनकी छतें कभी भी गिर सकती हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गरीबों तक नहीं पहुँचने दे रही है। उन्होंने बताया कि परिवार ने डिप्टी कमिश्नर मोहाली को भी शिकायत दी थी, लेकिन बी डी पी ओ कार्यालय की ओर से केवल गोलमोल जवाब दिया गया।

भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को पक्के घर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पंजाब सरकार ने भाजपा द्वारा आयोजित आवास कैंपों को अवैध घोषित कर दिया और कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद गरीबों को उनका हक दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। मौके पर पंचायत अधिकारी से बातचीत के दौरान संधू ने जोर दिया कि इन परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए पंचायत अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में मकान निर्माण के लिए धनराशि भेज दी जाएगी।

यह भी पढ़े:- Relief Material to flood Hit Punjab : बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरनाम सिंह ट्रस्ट ने राहत सामग्री का तीसरा ट्रक रवाना किया

यह भी पढ़े:- Relief material to flood-hit Punjab : भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना की