Yuvraj Buffalo Death: कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ के झोटे ‘युवराज’ की मौत

By
Rajesh
-
0
74
Yuvraj Buffalo Death: कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ के झोटे ‘युवराज’ की मौत
Yuvraj Buffalo Death: कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ के झोटे ‘युवराज’ की मौत

युवराज की देखभाल पर हर महीने खर्च होते थे 1 लाख रुपए
Yuvraj Buffalo Death, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ रुपए के झोटे ‘युवराज’ का देहांत हो गया। युवराज बुजुर्ग हो गया था। युवराज की उम्र करीब 23 साल हो गई थी। युवराज के पिता योगराज कि भी इसी साल जनवरी में मौत हो गई थी। वो भी 23 साल के करीब का था। युवराज की मां गंगा की भी मौत हो चुकी है। गंगा ने 24 कटड़े-कटड़ियों को जन्म दिया था। जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी।

कुरुक्षेत्र जिले गांव सुनारियां निवासी कर्मवीर ने बताया कि युवराज के सीमन से पैदा हुए करीब 80 बुल मेरे पास है। युवराज ने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। युवराज 29 बार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मेले में अपनी नस्ल में चैंपियन रहा है। उसका एक आदमकद स्टैच्यू राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र परिसर में स्थित है।

युवराज के सीमन से पैदा हो चुके 2 लाख कटड़े और कटड़ी, 80 लाख रुपए भी सालाना कमाई

युवराज की कद-काठी देखने लायक थी, वह लगभग 1500 किलो वजनी, 9 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा था। उसके सीमन से करीब 2 लाख कटड़े और कटड़ी पैदा हुईं। युवराज की सालाना कमाई लगभग 80 लाख रुपए तक बताई जाती थी।

युवराज की डाइट

कर्मवीर के मुताबिक, मुर्रा नस्ल के इस झोटा पर हर महीने करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता था। उसे रोजाना 20 लीटर दूध, 10 किलो फल, 10 किलो दाना, 6 किलो मटर और हरा चारा खिलाया जाता था। शाम के समय उसे 6 किलोमीटर की सैर कराई जाती थी। रोज तेल से मालिश की जाती थी, ताकि उसका शरीर चमकदार और मजबूत बना रहे।

युवराज का भाई शूरवीर भी जमा रहा धाक

कर्मवीर ने बताया कि उनके पास युवराज का छोटा भाई शूरवीर है। शूरवीर पूंछ समेत 10 फुट लंबा और करीब 6 फुट ऊंचा है। शूरवीर अभी साढ़े 6 साल का है। पिछले सप्ताह मेरठ की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित मेले में हिस्सा लिया था। इसमें शूरवीर अपनी नस्ल में चैंपियन बना।

ये भी पढ़ें: पानीपत में शराब ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या