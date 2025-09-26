Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के युवक की फ्रांस में हत्या

15 साल पहले काम की तलाश में फ्रांस गया था हरपाल उर्फ हैरी

Kurukshetra News (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक युवक की फ्रांस में हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक की हत्या से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हरपाल खून से लथपथ जमीन पर गिरा नजर आ रहा है। उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, हालांकि उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे। वे हिंदी में बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि वे भारतीय ही होंगे।

कोई व्यक्ति बेजान हो चुके हरपाल की गर्दन उठाकर पानी की बोतल लेकर खड़ा है। पीछे से आवाज आ रही है कि पानी मत पिलाओ। कोई हरपाल की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाता है। पीछे से आवाज सुनाई पड़ रही है कि कहां-कहां मारा है। पेट के अलावा सीने में हार्ट व किडनी के पास गहरे घावों से खून रिसता दिख रहा है।

हरपाल के दोस्त ने भेजा वीडियो

प्राप्त जानकारी अनुसार कुरुक्षेत्र जिले के गांव सतौड़ा निवासी हरपाल उर्फ हैरी 15 साल पहले काम की तलाश में फ्रांस गया था। वहां वह होटल में काम करता था। हरपाल के पिता बलबीर सिंह गांव में खेती-बाड़ी करते हैं। उन्हीं के साथ हरपाल की पत्नी व दो बच्चे रहते हैं। 20 सितंबर को फ्रांस से हैरी के दोस्त ने एक वीडियो भेजा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार घोंप कर हत्या की गई है।

हरपाल के पास दो बेटे

हरपाल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। बेहतर भविष्य के लिए उसने फ्रांस जाने की इच्छा जताई थी। किसान पिता ने संसाधन जुटाकर बेटे को विदेश भेजा। हरपाल के दो बच्चों भी है। पिता बलबीर सिंह हाथ जोड़कर बस यही कहते हैं-पता नहीं ये क्या हो गया। हमें तो कुछ पता नहीं है वहां क्या हुआ होगा। जिसने गलत काम किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

सरकार से शव भारत लाने की मांग

परिजनों के मुताबिक अभी फ्रांस पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने तक शव भारत नहीं लाया जा सकता। ऐसे में केस प्रॉपर्टी के तौर पर इसे प्रिजर्व किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद इसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिजनों की मांग है कि सरकार शव को जल्द से जल्द घर लाने में मदद करे, ताकि उसे अपने जमीन की मिट्टी नसीब हो सके।

