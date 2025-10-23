Kurukshetra News : आस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा को मान्यता मिलने पर प्रधान जत्थेदार झींडा ने जताई खुशी

Chief Jathedar Jhinda expressed happiness over the recognition of Punjabi language in Australia.

Kurukshetra News (आज समाज नेटवर्क) कुरूक्षेत्र। आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा पंजाबी भाषा को मान्यता देने का हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा पंजाबी भाषा को मान्यता देकर बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे सिख कौम का नाम रोशन किया है। सिख कौम के लिए यह गौरव की बात है और आस्ट्रेलिया सरकार के इस निर्णय पर पूरी सिख कौम को मान है।

जत्थेदार झींडा ने कहा कि पंजाबी भाषा एवं इसे बोलने वाले जिस धरती पर पैदा हुए, उसी धरती पर पंजाबी भाषा को पहले दर्जे की मान्यता दिलाने के लिए सिख पंथ अभी तक तडफ़ रहा। वहीं दूसरी ओर पंजाबी भाषा उन स्थानों पर मान्यता एवं प्रशंसा हासिल कर रही है, जहां इसका प्रयोग करने वाले बहुत कम गिनती में हैं। जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि अमेरिका में भी सिख परंपराओं और कुर्बानियों को मान्यता देते हुए वहां की सरकार ने न्यूयार्क में एक स्ट्रीट (गली) का नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब रखा है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सिख धर्म की सच्चाई और सराहना से पूरिपूर्ण कार्य जग जाहिर हैं।

