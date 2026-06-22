Shafaq Naaz Marriage: ‘महाभारत’ की कुंती ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, 18 महीने बाद खोला शादी का राज

Shafaq Naaz Marriage: टेलीविजन एक्ट्रेस शफाक नाज़, जो हिट माइथोलॉजिकल सीरीज महाभारत में कुंती का रोल करने के लिए जानी जाती हैं, ने एक बड़ी पर्सनल बात बताकर फैंस को सरप्राइज दिया है। एक्ट्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनकी शादी को डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है, और पहली बार अपने पति के साथ दिल को छू लेने वाली तस्वीरें शेयर की हैं।
इस अचानक अनाउंसमेंट से फैंस खुश हो गए हैं, क्योंकि महीनों से उनकी शादी की अफवाहें फैल रही थीं। हालांकि, शफाक ने अब तक कभी भी इन अटकलों पर पब्लिकली बात नहीं की थी।
एक्ट्रेस ने पति के साथ रोमांटिक फोटोज़ शेयर कीं
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सोशल मीडिया पर, शफाक नाज़ ने अपने पति के साथ बीचसाइड फोटोशूट की कई रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कीं। यह कपल एक-दूसरे से बहुत प्यार करता हुआ दिखाई दिया, जब उन्होंने समुद्र के किनारे एक खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने पोज दिया, जिससे फैंस का दिल तुरंत जीत लिया।
एक्ट्रेस ने शादी की तस्वीरें शेयर न करने का फैसला किया, बल्कि इन इंटिमेट और कैंडिड मोमेंट्स के जरिए अपने रिश्ते का खुलासा किया। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत ध्यान खींचा, फैंस और इंडस्ट्री के साथियों ने कमेंट सेक्शन में बधाई मैसेज की बाढ़ ला दी।
“मेरे पति से मिलिए” — शफाक ने इसे ऑफिशियल किया
फोटो के साथ, शफाक ने एक इमोशनल नोट लिखा जिसमें बताया गया कि उन्होंने 31 अक्टूबर, 2024 को शादी कर ली है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने पसंदीदा इंसान से शादी की है और पिछले अठारह महीने चुपचाप अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशी के दौर का आनंद ले रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने पति, ज़ीशान को भी पहली बार अपने फॉलोअर्स से मिलवाया, जिससे उनका रिश्ता ऑफिशियल हो गया।
पहले के पोस्ट से शादी की अफवाहें उड़ी थीं
दिलचस्प बात यह है कि शफाक की शादी के बारे में अटकलें पिछले साल तब शुरू हुईं जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ज़ीशान के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं। उस पोस्ट में, उन्होंने प्यार से उन्हें अपना “घर” कहा, जिससे कई फैंस को लगा कि दोनों ने पहले ही शादी कर ली है। बढ़ती चर्चा के बावजूद, एक्ट्रेस ने उस समय चुप रहने का फैसला किया और अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा।
इंडियन टेलीविज़न का एक पॉपुलर चेहरा
शफ़क़ नाज़ महाभारत में कुंती का रोल करने के बाद घर-घर में मशहूर हो गईं। पिछले कुछ सालों में, वह कई सफल टेलीविज़न शो में नज़र आई हैं, जिनमें सपना बाबुल का… बिदाई, संस्कार लक्ष्मी, शुभ विवाह, चिड़ियाघर, महाकाल – अंत ही आरंभ है, और लाल इश्क शामिल हैं।
अब जब उनकी सरप्राइज़ शादी की घोषणा सबके सामने आ गई है, तो फ़ैन एक्ट्रेस और उनके पति को उनके नए सफ़र के लिए प्यार और शुभकामनाएँ दे रहे हैं।