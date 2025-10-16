Kunika Sadanand Life Story: दिन में बियर, रात में नाइट क्लब... ब्रेकअप के बाद खुद को बर्बाद कर रही थी ये हसीना, अब बिग बॉस 19 में मचा रही धमाल

Kunika Sadanand Life Story: ग्लैमरस बिग बॉस 19 की प्रतियोगी कुणिका सदानंद ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की है – एक ऐसा दौर जब दिल टूटने ने उन्हें आत्म-विनाश की ओर धकेल दिया था। बिग बॉस के घर के अंदर एक बेबाक बातचीत में, अभिनेत्री ने खुलासा किया कि एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण खो दिया और खुद को शराब में डुबो लिया।

वह अभिनेत्री जिसने खुद को लगभग बर्बाद कर लिया

कुणिका ने स्वीकार किया कि हालाँकि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन उन्हें शराब की लत लग गई थी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वह दिन में बीयर पीती थीं और रात में नाइटक्लब जाती थीं। उनकी जीवनशैली बेकाबू हो गई और अत्यधिक शराब पीने के कारण उनका वजन बढ़ने लगा। उन्होंने डबिंग सेशन के लिए जाने और स्क्रीन पर खुद को पहचानने में असमर्थ देखकर हैरान रह जाने की बात याद की।

बिग बॉस 19 में कुनिका का ईमानदार कबूलनामा

घर के अंदर प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी से बात करते हुए, कुनिका ने बताया कि उनके ब्रेकअप ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही है।” अभिनेत्री ने खुलासा किया कि भावनात्मक दर्द और अकेलेपन ने उन्हें शराब पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया।

प्यार, दिल टूटना और कठिन सबक

कुनिका ने आगे बताया कि उनका दिल कई बार टूटा है। वह दो लिव-इन रिलेशनशिप में रही हैं, दो बार शादी की है और उनके चार बड़े रोमांस रहे हैं। 60 साल की उम्र में, उनका कहना है कि उन्होंने सब कुछ देखा है – दिल टूटने से लेकर ज़िंदगी जीने तक, और आखिरकार, आत्म-प्रेम तक।

बिग बॉस 19 में कुनिका की बोल्ड वापसी

आज, कुनिका बिग बॉस 19 में अपने निडर व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीत रही हैं। प्रशंसक उन्हें इस सीज़न की सबसे मज़बूत और सबसे वास्तविक प्रतियोगियों में से एक बता रहे हैं। उनके निडर रवैये और भावनात्मक ईमानदारी ने उन्हें प्रशंसकों की पसंदीदा बना दिया है, कई लोगों का अनुमान है कि वह शो के शीर्ष 5 में जगह बना लेंगी।