Kunickaa Sadanand Affair: कुमार सानू संग अफेयर का कुनिका सदानंद ने खोला राज, 6 साल तक रहे थे रिश्ते में

Kunickaa Sadanand Affair, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कुणिका सदानंद, जो बिग बॉस 19 के घर में अपनी पहली कप्तान के रूप में अपने बेबाक और स्पष्ट स्वभाव से लोगों का दिल जीत रही हैं, ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभिनेत्री ने दिग्गज पार्श्व गायक कुमार सानू के साथ अपने कथित अफेयर की लंबे समय से चली आ रही अफवाहों पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है, जो उनके अनुसार लगभग छह साल तक चला था । उस समय जब गायक पहले से ही शादीशुदा थे।

कुमार सानू का विवादास्पद प्रेम जीवन

1990 के दशक में, कुमार सानू न केवल अपनी मधुर आवाज के लिए जाने जाते थे – बल्कि वे अपनी निजी जिंदगी के लिए भी उतनी ही सुर्खियों में रहते थे। इन वर्षों में, उनका नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा है, और सबसे चर्चित रिश्तों में से एक अभिनेत्री कुणिका सदानंद के साथ था।

“हम पति-पत्नी की तरह रहते थे”

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में, कुणिका ने सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने ऊटी में अपनी पहली मुलाकात को याद किया, जहाँ वह एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थीं और सानू अपनी बहन और भतीजे के साथ छुट्टियाँ मना रहे थे।

कुनिका ने कहा: “एक शाम, रात के खाने के दौरान, वह बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो गए और रो पड़े। वह बेकाबू होकर रो रहे थे और होटल की खिड़की से कूदने की भी कोशिश कर रहे थे। वह उदास और दर्द में थे।

उनकी बहन, भतीजे और मुझे उन्हें रोकना पड़ा। उस रात, मैंने उन्हें दिलासा दिया, उन्हें उनके बच्चों और करियर के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाई। मुझे लगता है कि यही बात हमें और करीब ले आई।”

उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद, सानू उनके बगल वाले फ्लैट में रहने चले गए। वे साथ में ज़्यादा समय बिताने लगे—साथ खाना खाते, कसरत करते, और उन्होंने उनका वज़न कम करने में भी मदद की। धीरे-धीरे, उनका रिश्ता एक पूर्ण रिश्ते में बदल गया।

“हम खुद को पति-पत्नी मानते थे। मैं उनके प्रदर्शन का प्रबंधन करती थी, उनके कपड़े चुनती थी और एक पत्नी की तरह उनकी देखभाल करती थी। वह हर तरह से मेरे पति थे। यह शकुंतला-दुष्यंत जैसा रिश्ता लगता था।”

चौंकाने वाला मोड़

लेकिन चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं रहीं। कुनिका ने स्वीकार किया कि आखिरकार उन्हें सानू के बारे में ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनका दिल तोड़ दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को इस अफेयर के बारे में पता चला।

“उसकी पत्नी ने एक बार हॉकी स्टिक से मेरी कार तोड़ दी थी। वह मेरे घर के बाहर खड़ी होकर मुझ पर चिल्लाती थी। लेकिन मैं उसका गुस्सा समझती थी। वह गलत नहीं थी—वह बस अपने बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहती थी। वह उसे वापस भी नहीं चाहती थी, बस वही चाहती थी जो उसका हक़ था।”