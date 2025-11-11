Aaj Samaaj (आज समाज) Kumari Selja : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी सैलजा ने नरवाना के हरियल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा का हिस्सा है और वह यहां समय-समय पर लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि आज जींद में दिशा की बैठक में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने नरवाना पहुंचकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जानीं ताकि जनता की आवाज सीधे उनके तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आम जन की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह शहरों की हों या गांवों की, उन्हें प्राथमिकता से हल कराया जाए।

केवल झूठे वादे और लुभावनी बातें

कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है और चुनाव आते ही केवल झूठे वादे और लुभावनी बातें करने लगती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जनता के बीच अपने विकास कार्यों की चर्चा करने की बजाय विपक्ष पर छींटाकशी करने में लगे रहते हैं। बिहार चुनावों में भाजपा नेताओं द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि सत्ता पक्ष के नेता एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि उन्हें जनता के बीच जाकर अपने कार्य बताने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वे केवल राजनीतिक नाटक करने में व्यस्त हैं।

कांग्रेस पार्टी जल्द ही वोट चोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही

कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता अब भाजपा की चालों को भली-भांति समझ चुकी है और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता में, विशेषकर युवाओं में जबरदस्त जोश है क्योंकि उन्हें अब अपने भविष्य की नई दिशा दिखाई दे रही है। लोगों का विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश में विकास की नई लहर दौड़ेगी।

धान घोटाले के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही वोट चोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसमें हरियाणा सरकार की सभी विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे धान घोटाला हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो या जनता से जुड़े अन्य मुद्दे कांग्रेस हर स्तर पर इन्हें मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि हर साल धान की खरीद और भुगतान को लेकर किसानों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। भाजपा सरकार बार-बार इन मुद्दों पर वादे तो करती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करती।

शहीदों के परिजनों में गहरा रोष

गांव जाजनवाला के शहीद जवानों की शहादत पर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहीद होने के बाद भाजपा के नेता केवल दिखावटी बातें करते हैं, लेकिन शहीदों के परिवारों को उनका हक और सम्मान नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों में गहरा रोष है क्योंकि सरकार उनके साथ किए गए वादों को निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के घरों पर जाकर नेता संवेदना प्रकट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वे परिवार दर-दर भटकते रहते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि शहीदों के सम्मान की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आज सरकार इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुकी है।

समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना कांग्रेस की प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी जनता की आवाज को बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि सेवा है। जनता की हर समस्या को उठाना और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली की घटना पर कहा कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ विस्फोट अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई लोगों के जान गंवाने की खबरें आ रही हैं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करें।

वीर जवान अमरजीत नैन के निवास स्थान पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित की

सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवान अमरजीत नैन के निवास स्थान, गांव जाजनवाला (जिला जींद) पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी वीरता और बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

