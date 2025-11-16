Kumari Selja, (आज समाज), फतेहाबाद : कुमारी सैलजा ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार को लेकर कहा कि उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है और इंडिया गठबंधन इस पर मंथन करेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए द्वारा लोगों को प्रलोभन दिया गया और नगद रुपए बांटे गए। भाजपा के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान गलत भाषा का प्रयोग किया। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी और ज्यादातर युवा इसमें शामिल थे।

सैलजा अपने पिता के मित्र बलदेव सिंह खारा के सौंवे जन्मदिन पर टोहाना पहुंची

उल्लेखनीय है कि सिरसा लोकसभा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा अपने पिता स्वर्गीय दलबीर सिंह के मित्र बलदेव सिंह खारा के सौंवे जन्मदिन पर टोहाना पहुंची थी। इस दौरान सैलजा ने बलदेव सिंह को जन्मदिन की बधाई देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में कुमारी सैलजा ने राजधानी दिल्ली और उसके बाद जम्मू में हुए ब्लास्ट मामले पर कहा कि ऐसे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष सब एकजुट हैं तथा इसमें तो कोई किसी से सवाल कर भी नहीं सकता।

रक्षा-सुरक्षा के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदारी होती है और उसको अधिक पुख्ता करने की जरूरत है। सैलजा ने कहा कि दिल्ली के बाद कश्मीर में ब्लास्ट हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारी एजेंसियों को इसके प्रति और सतर्कता बरतनी चाहिए। शैलजा ने बिहार चुनाव में आए परिणाम पर कहा कि एक पार्टी को 100 में से 90 सीटें कैसे आ सकती है, चुनाव के दौरान लुभावने नारे के साथ चुनाव में रुपए भी दिए गए।

चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होंगे तो लोकतंत्र पर भी पड़ता है असर

चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए यदि चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होंगे तो लोकतंत्र पर भी असर पड़ता है।

वहीं दिल्ली लाल किला के समीप हुए बम ब्लास्ट और कश्मीर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा यह घटना बड़ी दुखद है। इंटेलिजेंस एजेंसी को सर्तक रहना पड़ेगा। भारत सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है, चूंकि कहीं ना कहीं इस हादसे के जिम्मेदार हैं।

केवल अपनी वाही-वाही के ढोल बजाए जा रहे

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा हरियाणा प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, केवल अपनी वाही-वाही के ढोल बजाए जा रहे हैं। किसान व्यापारी युवा इस सरकार से सब दुखी है। हरियाणा में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर सांसद बोली जनता से पूछिए कोई विकास नहीं हुआ है तो नंबर किस बात के। सांसद बोली किसान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा हर सीजन में बोला जाता है लेकिन धरातल पर किसान दुखी है।

