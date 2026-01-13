Kumar Sanu Visits Premanand Ji Maharaj: संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे कुमार सानू, गाना सुनाकर लिया आशीर्वाद, भावुक हुए सिंगर

Kumar Sanu Visits Premanand Ji Maharaj: जाने-माने आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज पूरे देश में लोगों के लिए आस्था और शक्ति का स्रोत बनते जा रहे हैं। हर दिन, भारत के अलग-अलग कोनों से भक्त आशीर्वाद और शांति पाने के लिए उनके दरबार में आते हैं। सिर्फ़ आम लोग ही नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्रिटी, क्रिकेटर और राजनेता भी उनसे मार्गदर्शन लेने आते रहे हैं।

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा तक, कई मशहूर हस्तियों ने उनके चरणों में माथा टेका है। अब, 90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनके इस दौरे का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कुमार सानू ने प्रेमानंद महाराज के दरबार में आशीर्वाद लिया

कुमार सानू हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने वृंदावन गए थे। मुलाकात के दौरान, उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि उन्होंने अपने करियर में 27,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। सिंगर ने दरबार में अपना मशहूर गाना “जब कोई बात बिगड़ जाए” गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

हाथ जोड़कर, कुमार सानू ने विनम्रता से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा, “मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं ताकि मैं जो भी कर रहा हूं, उसमें और बेहतर करता रहूं।”

प्रेमानंद महाराज की सलाह से कुमार सानू भावुक हो गए

कुमार सानू की बात सुनने के बाद, प्रेमानंद महाराज ने उन्हें दिल को छू लेने वाली और सार्थक सलाह दी। उन्होंने कहा,

“आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम और तपस्या की है, इसीलिए आपको आज इतना प्यार और शोहरत मिली है। अब, आपको ऐसे काम करने चाहिए कि आप इस स्तर से कभी नीचे न गिरें। भजन, दान और अच्छे कामों में लगे रहें ताकि आपकी महिमा बढ़ती रहे।”

कुमार सानू ने सम्मानपूर्वक सलाह स्वीकार की, सहमति में सिर हिलाया और एक बार फिर संत का आशीर्वाद लेने के लिए झुक गए। इस पल ने उन्हें साफ तौर पर भावुक कर दिया।

इन सेलेब्रिटीज़ ने भी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है

कुमार सानू से पहले, फिल्म और संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियां संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में आ चुकी हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नियमित रूप से आते रहते हैं। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, आशुतोष राणा, बी प्राक, हेमा मालिनी, मीका सिंह, बादशाह, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी और रवि किशन जैसी हस्तियों ने भी उनसे आशीर्वाद लिया है। प्रेमानंद महाराज से मिलने वाली हस्तियों की बढ़ती लिस्ट साफ दिखाती है कि लोगों का उन पर कितना गहरा विश्वास है।