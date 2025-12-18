Kumar Sanu ने एक्स पत्नी के खिलाफ ठोका मानहानि का केस, जानिए पूरा विवाद

Kumar Sanu: मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, जिन्हें अक्सर एक पीढ़ी की आवाज़ कहा जाता है, अपने म्यूज़िक के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे पर्सनल झगड़े के लिए सुर्खियों में हैं, जो फिर से सामने आ गया है।

सिंगर ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अपनी एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें उन पर उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

कुमार सानू ने हर्जाने के तौर पर ₹30 लाख की मांग की है, यह दावा करते हुए कि रीता के पब्लिक बयानों से उनकी इमेज और मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई 17 दिसंबर, 2025 को हुई, जिससे एक बार फिर उनका कड़वा अतीत लोगों के सामने आ गया।

एक्स-वाइफ ने गंभीर आरोप लगाए

इस साल सितंबर में, रीता भट्टाचार्य के कई पुराने और हाल के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब शेयर होने लगे। इन इंटरव्यू में, रीता ने कुमार सानू पर गंभीर आरोप लगाए, और दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें किचन में बंद कर दिया गया, दूध नहीं दिया गया और ज़रूरी मेडिकल केयर से दूर रखा गया। रीता ने सिंगर पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और अपने परिवार को नज़रअंदाज़ करने का भी आरोप लगाया। इन इंटरव्यू के वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों की राय कुमार सानू के खिलाफ़ तेज़ी से बदल गई।

कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई

कुमार सानू की तरफ़ से यह मानहानि की पिटीशन मशहूर वकील सना रईस खान ने फाइल की है, जो बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट भी हैं। लीगल टीम का कहना है कि रीता के बयान 2001 में हुए डिवोर्स सेटलमेंट का सीधा उल्लंघन हैं।

बांद्रा फैमिली कोर्ट में अपने डिवोर्स के समय, दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति से एक ज़रूरी शर्त पर सहमति जताई थी: भविष्य में कोई भी एक-दूसरे के खिलाफ़ पब्लिक में आरोप नहीं लगाएगा। पिटीशन में कहा गया है कि रीता के इंटरव्यू ने इस एग्रीमेंट को तोड़ा, जिससे कुमार सानू की ग्लोबल रेप्युटेशन को बहुत नुकसान हुआ और उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। लीगल नोटिस और एक्स्ट्रा मांगें

पैसे के मुआवजे की मांग के अलावा, कुमार सानू ने कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि वह सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया पोर्टल को बदनाम करने वाले इंटरव्यू तुरंत हटाने का निर्देश दे।

इससे पहले, 27 सितंबर को, रीता भट्टाचार्य और संबंधित मीडिया आउटलेट्स को लीगल नोटिस भेजे गए थे, जिसमें उनसे कंटेंट हटाने के लिए कहा गया था। क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए सिंगर के पास मामले को कोर्ट में ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।

यह केस लगातार ध्यान खींच रहा है, यह दिखाता है कि कैसे पुराने पर्सनल झगड़े डिजिटल ज़माने में फिर से उभर सकते हैं, जिसके गंभीर लीगल और रेप्युटेशनल नतीजे हो सकते हैं।