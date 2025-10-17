Kubbra Sait On Her Abortion: वन नाइट स्टैंड बनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई: कुब्रा सैत ने किया खुलासा, बोलीं- ‘अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी’

Kubbra Sait On Her Abortion: गली बॉय, जवानी जानेमन, सुल्तान, रेडी और वेब सीरीज़ सेक्रेड गेम्स में अपने काम के लिए मशहूर कुब्रा सैत ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक – गर्भपात (Abortion) कराने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की। विरल भयानी से बात करते हुए, अभिनेत्री ने बताया कि यह अनुभव भावनात्मक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण था और इसने अंततः जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे आकार दिया।

“एक कठिन फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया”

कुब्रा ने बताया कि गर्भपात कराने का फैसला उनके निजी जीवन में गहरे उथल-पुथल के दौर में आया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह दुविधा में थीं और डरी हुई थीं, लेकिन अब उन्हें विश्वास है कि यह उनके लिए सही फैसला था।

उन्होंने कहा, “उस समय, आप खुद से लड़ते हैं क्योंकि आपका विश्वास, ज़िम्मेदारियाँ और समाज की अपेक्षाएँ, ये सब समीकरण का हिस्सा होते हैं। आप जानते हैं कि समाज आपको कैसे आंकेगा, और इससे सही और गलत के बीच एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है।”

भावनात्मक संघर्ष का सामना

अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि गर्भपात करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपने लिए सही निर्णय लेना कितना मुश्किल था। “यह समझना मुश्किल था कि मैं जो कर रही थी वह सही था या नहीं।

लेकिन आज, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह मेरे लिए सही निर्णय था। अगर मैंने कोई गलती भी की होती, तो मुझे पता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, और मुझे उसके परिणाम भुगतने पड़ते। इसलिए मैंने अपने दिल की सुनी और वही किया जो मुझे सही लगा,” कुब्रा ने बताया।

उन्होंने बताया कि उस दौरान, वह भावनात्मक रूप से टूट गई थीं। शूटिंग के दौरान उन्हें भारी रक्तस्राव और चिड़चिड़ापन जैसी शारीरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ अपने दर्द पर चर्चा नहीं की, इस डर से कि वे समझ नहीं पाएँगे।

अपनी किताब में अपनी कहानी साझा करना

कुब्रा ने अपनी 2022 की किताब ओपन बुक: नॉट क्वाइट अ मेमॉयर में इस अनुभव के बारे में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अपनी कहानी साझा करने से उन्हें खुद को माफ़ करने और अपने फैसलों को स्वीकार करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा, “इस अनुभव के बारे में लिखने से मुझे अपने फैसलों को स्वीकार करने और खुद के प्रति दयालु होने के महत्व को समझने की ताकत मिली।”

करियर की मुख्य उपलब्धियाँ और आगामी परियोजनाएँ

कुब्रा ने 2018 में “सेक्रेड गेम्स” में अपनी भूमिका से प्रसिद्धि हासिल की। ​​उसके बाद से, वह “द ट्रायल”, “वकील फ्रॉम होम”, “शाहरुख लकोट” जैसी प्रशंसित सीरीज़ और शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े अभिनीत “देवा” जैसी फिल्मों में दिखाई दी हैं। वह वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म “है जवानी तो इश्क होना है” की तैयारी कर रही हैं और उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।