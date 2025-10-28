ASEAN Today Update, (आज समाज), कुआलालंपुर/बीजिंग: मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जारी 47वें आसियान सम्मेलन के बीच चीन-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) 3.0 के उन्नयन पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एफटीए को लेकर एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे यूएस टैरिफ कम होगा। बता दें कि यूएस-चीन टैरिफ वार को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता है। अब चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के बीच एफटीए पर साइन होने से इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका-चीन) में तनाव कम होने के संकेत हैं।

ट्रंप और जिनपिंग के बीच इसी सप्ताह होगी मुलाकात

गौरतलब है कि इस सप्ताह के आखिर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक भी होने वाली है और इससे पहले चीन के उक्त डील से बीजिंग और वाशिंगटन के बीच टेंशन कम हो सकती है।बीजिंग (Beijing) के वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने बताया कि आसियान और चीन ने मंगलवार को अपने मुक्त व्यापार समझौते के उन्नयन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिजिटल, हरित अर्थव्यवस्था और अन्य नए उद्योगों पर खंड शामिल हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ चीन का बड़ा व्यापारिक साझेदार

आसियान के आंकड़ों के अनुसार, 11 सदस्यीय दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका पिछले साल कुल द्विपक्षीय व्यापार 771 अरब डॉलर था। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्नत समझौता बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार का संयुक्त रूप से समर्थन करने की दोनों पक्षों की गंभीर प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है। दुर्लभ मृदा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्यात प्रतिबंधों के विस्तार को लेकर अन्य प्रमुख शक्तियों की आलोचना के बावजूद, बीजिंग खुद को एक अधिक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

आसियान-चीन समझौते पर बातचीत नवंबर 2022 में शुरू हुई

चीन वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बेहतर बाज़ार पहुंच आसियान और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तथाकथित 3.0 संस्करण पर मलेशिया में समूह के नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ट्रम्प ने रविवार को अपनी एशिया यात्रा की शुरुआत में भाग लिया। उन्नत आसियान-चीन समझौते पर बातचीत नवंबर 2022 में शुरू हुई और इस साल मई में ट्रम्प के टैरिफ आक्रामक रुख के शुरू होने के ठीक बाद समाप्त हुई। पहला मुक्त व्यापार समझौता 2010 में लागू हुआ था।

