Krrish Viral Song: ले बेटा!’ अब भोजपुरी में भी गूंजा कृष का गाना, वायरल ब्वॉय ने मचा दिया तहलका

Krrish Viral Song: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रातों-रात स्टार बनते हैं और किस्मत पल भर में बदल जाती है। हाल ही में, ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें एक वायरल लड़के ने फिल्म कृष का गाना अपने अनोखे अंदाज़ में गाया। यह क्लिप जंगल की आग की तरह फैल गई, और अब इसकी गूंज खुद बॉलीवुड तक पहुंच गई है।

कृष गाने का भोजपुरी स्टाइल में रीमेक

ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म कृष का गाना “दिल ना दिया” सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। झारखंड के एक लड़के ने इस गाने को अनोखे, देसी अंदाज़ में गाया, और देखते ही देखते यह वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो गया। लोगों को उसकी कच्ची, मासूम आवाज़ और जिस तरह से उसने गाना गाया, वह बहुत पसंद आया।

टी-सीरीज़ ने ध्यान दिया, भोजपुरी वर्ज़न रिलीज़ किया



जैसे ही कृष का वायरल गाना पॉपुलर हुआ, मेकर्स को इस पर ध्यान देने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हाल ही में, टी-सीरीज़ ने ऋतिक-प्रियंका के इस आइकॉनिक गाने की एक क्लिप शेयर की, जिसका कैप्शन था, “ले बेटा, कृष का गाना सुनेगा।”

इतना ही नहीं, अब इस गाने को आधिकारिक तौर पर भोजपुरी स्टाइल में रीक्रिएट करके एक नए वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है। टी-सीरीज़ भोजपुरी ने भी इस ट्रैक को शेयर किया, जिससे इसे एक बिल्कुल नया और मज़ेदार ट्विस्ट मिला।

यह वायरल लड़का कौन है?

जिस लड़के का क्लिप वायरल हुआ है, उसका नाम पिंटू है, और वह जमशेदपुर, झारखंड का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल ‘धूम’ नाम से जानी जाती है। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश और मां का नाम पार्वती है।

संघर्ष से स्टारडम तक

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पिंटू ने ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है। लोग दावा करते हैं कि उसने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और गुज़ारा करने के लिए कचरा बीनकर पेट पालता था। ये सभी डिटेल्स सही हैं या नहीं, यह तो साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है – वीडियो वायरल होने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है।

आज पिंटू पर सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया जा रहा है और उसे उभरता हुआ स्टार कहा जा रहा है।