Kriti Sanon Dance Performances Wedding: कृति सेनन ने बहन की हल्दी में मचाया बवाल, डांस वीडियो ने उड़ाए होश

Kriti Sanon Dance Performances Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस समय अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशी के पलों में से एक का आनंद ले रही हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन उदयपुर में एक ग्रैंड शादी समारोह में सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। शादी से पहले की रस्में पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और इंटरनेट पर सेलिब्रेशन की खुशी भरी तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है।

संगीत सेरेमनी के वीडियो वायरल होने के बाद, अब हल्दी सेरेमनी के कई क्लिप और तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। वीडियो में, पूरा सेनन परिवार मस्ती करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कृति ने अपनी ज़बरदस्त एनर्जी और शानदार डांस मूव्स से सच में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

कृति सेनन ने अपने डांस से हल्दी सेरेमनी में चार चांद लगा दिए

हल्दी सेरेमनी के नए वीडियो में कृति दिल खोलकर डांस करती और खुशी फैलाती नज़र आ रही हैं। एक दिल को छू लेने वाले क्लिप में, भावुक दिख रही कृति अपनी बहन नूपुर को गले लगाती हैं, और बाद में दोनों बहनें डांस फ्लोर पर एक साथ डांस करती नज़र आती हैं, जिससे एक प्यारा सा पल बनता है जिसे फैंस बार-बार देख रहे हैं।

कृति ने अपनी मां गीता सेनन के साथ डांस किया

कृति ने सिर्फ़ अकेले डांस नहीं किया – उन्होंने अपनी मां गीता सेनन के साथ भी एक खूबसूरत और इमोशनल डांस किया, जिससे कई फैंस की आंखों में आंसू आ गए। मां-बेटी की जोड़ी के परफॉर्मेंस ने सेलिब्रेशन में एक खास रंग भर दिया और सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया।

नूपुर सेनन ने दोस्तों के साथ डांस किया, कृति ने वरुण शर्मा के साथ परफॉर्मेंस दी

एक और वायरल वीडियो में, होने वाली दुल्हन नूपुर सेनन को अपने दोस्तों के साथ “सजना जी वारी वारी” गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच, कृति ने भी वरुण शर्मा के साथ पॉपुलर भोजपुरी गाने “लॉलीपॉप लागेलू” पर परफॉर्मेंस देकर स्टेज पर आग लगा दी, जिससे फंक्शन में और भी मज़ा और मस्ती आ गई।

स्टेबिन बेन ने एक बार नूपुर सेनन के साथ डेटिंग की अफवाहों से इनकार किया था

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन के साथ डेटिंग की अफवाहों पर बात की थी और साफ किया था कि उस समय वह सिंगल थे। उन्होंने कहा था, “मैंने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए ज़ाहिर है मैं अभी भी सिंगल हूँ और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि सही समय कब आएगा, और जब आएगा, तो मैं सब कुछ पब्लिक कर दूँगा। मैं इस मामले में बहुत ट्रेडिशनल हूँ।”

स्टेबिन ने नूपुर को अपना ‘प्यारा दोस्त’ बताया

नूपुर के साथ अपने रिश्ते के बारे में चल रही अटकलों पर आगे बात करते हुए स्टेबिन ने कहा था,

“यह ठीक है क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोगों को आपके बारे में बात करनी होती है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इससे मेरी इमेज को नुकसान नहीं होता, मैं ठीक हूँ। नूपुर मेरी प्यारी दोस्त है, इसलिए सच कहूँ तो, मैं इसे गलत तरीके से नहीं लेता और मैं अफवाहों को साफ करने की कोशिश भी नहीं करता।”