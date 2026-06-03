Kriti Sanon Bikini: समंदर किनारे कृति सेनन का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

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Mohit Saini
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Kriti Sanon Bikini: समंदर किनारे कृति सेनन का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश
Kriti Sanon Bikini: समंदर किनारे कृति सेनन का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

Kriti Sanon Bikini: कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर कॉकटेल 2 का जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार आ ही गया। मंगलवार को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें लीड कास्ट स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आई और फैंस के बीच ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी।

Kriti Sanon Bikini

ट्रेलर को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, इसकी फ्रेश वाइब, वाइब्रेंट विज़ुअल्स और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से। यह कामयाबी से दिलचस्पी तो जगाता है, लेकिन फिल्म की कहानी को काफी हद तक छिपाकर रखता है, जिससे दर्शक फिल्म के थिएटर में आने पर और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।

कैची म्यूजिक ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया

Kriti Sanon Bikini: समंदर किनारे कृति सेनन का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

ट्रेलर की एक बड़ी खासियत इसका म्यूजिक है। आइकॉनिक ट्रैक “तुम ही हो बंधु” के रीक्रिएटेड वर्जन ने फैंस के दिलों में पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, जबकि फिल्म का ओवरऑल साउंडट्रैक एनर्जेटिक और यूथफुल लगता है। रोमांस, दोस्ती, ग्लैमर और म्यूज़िक के कॉम्बिनेशन ने ट्रेलर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त बज़ बनाने में मदद की है।

कृति सेनन का ग्लैमरस लुक चर्चा का विषय बना

ट्रेलर रिलीज़ होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स ने कृति सेनन के शानदार लुक, खासकर उनके बीच सीन्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक दिखाती नज़र आ रही हैं जो जल्द ही ट्रेलर के सबसे ज़्यादा चर्चा वाले पलों में से एक बन गया है।

फ़ैन्स ने सोशल मीडिया पर कृति की स्क्रीन प्रेज़ेंस, कॉन्फिडेंस और फिटनेस की तारीफ़ करते हुए तारीफ़ों की बाढ़ ला दी है। कई यूज़र्स ने उनके लुक को शानदार बताया, जबकि दूसरों ने उन्हें ट्रेलर की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बताया।

फ़ैन्स ने कृति की फिटनेस और स्टाइल की तारीफ़ की

कृति की टोन्ड फिज़ीक और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों को इम्प्रेस किया है, कई फ़ैन्स ने उनकी फिटनेस बनाए रखने के लिए की गई कड़ी मेहनत की तारीफ़ की है। उनके आसान स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक क्यों हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लुक को सेलिब्रेट करने वाले रिएक्शन भरे पड़े हैं, फैंस उन्हें “स्टनिंग,” “गॉर्जियस,” और “एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला” कह रहे हैं।

कॉकटेल 2 रिलीज के लिए तैयार

कृति के वायरल लुक के अलावा, शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना के बीच की केमिस्ट्री ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है। तीनों में एक दिलचस्प तालमेल दिखता है जो फिल्म की सबसे मजबूत बातों में से एक बन सकता है।

एक अच्छे ट्रेलर, कैची म्यूजिक और स्टार-स्टडेड कास्ट के साथ, कॉकटेल 2 ने पहले ही मूवी लवर्स के बीच काफी उम्मीद जगा दी है। फिल्म 19 जून को थिएटर में रिलीज होने वाली है, और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कॉकटेल फ्रेंचाइजी का यह नया चैप्टर क्या लेकर आएगा।

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