Krishna Shroff Opens Up About Her Relationship: खुल्लम-खुल्ला प्यार का ऐलान! ‘The 50’ में Krishna Shroff ने बताया किसके नाम है उनका दिल

Krishna Shroff Opens Up About Her Relationship: जैकी श्रॉफ की बेटी और फिटनेस आइकन कृष्णा श्रॉफ, जिन्हें अक्सर रियलिटी शो की क्वीन कहा जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रियलिटी टीवी और फिटनेस की दुनिया में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली कृष्णा फिलहाल ‘द 50’ शो में नज़र आ रही हैं। शो के दौरान, उन्होंने एक दिल छू लेने वाला खुलासा किया और खुलकर अपनी लव लाइफ के बारे में बात की, जिससे फैंस हैरान रह गए।

कृष्णा श्रॉफ का बॉयफ्रेंड

‘द 50’ के सेट पर एक खास और इमोशनल पल देखने को मिला जब कृष्णा श्रॉफ ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। फिटनेस के शौकीन और बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ की बेटी ने सबके सामने अपने प्यार का इज़हार किया और बताया कि वह अब्दुल अज़ीम बदाखशी के साथ रिलेशनशिप में हैं। शो में नताशा से बात करते हुए, कृष्णा ने अपने बॉयफ्रेंड और उनके साथ अपने सफर के बारे में डिटेल्स शेयर कीं।

कौन हैं अब्दुल अज़ीम बदाखशी?

अब्दुल अज़ीम बदाखशी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और एक प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं। अपनी पसंद के बारे में बात करते हुए कृष्णा ने कहा, “मुझे मजबूत मर्द पसंद हैं। वह एक अल्फा मेल है। उसने मुझे चैलेंज किया।” उनके इस बयान से कई फैंस हैरान और प्रभावित हुए। कृष्णा हमेशा से अपने पार्टनर में ताकत, हिम्मत और दृढ़ संकल्प की तारीफ करती रही हैं – और अब्दुल इस बात पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं।

उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?

कृष्णा ने बताया कि उनका रिश्ता 2020 में शुरू हुआ था। उन्होंने नवंबर 2020 में बात करना शुरू किया और मई 2021 में पहली बार मिले। बाद में, अब्दुल उनके लिए मुंबई भी शिफ्ट हो गए। उस पल को याद करते हुए कृष्णा ने कहा, “आठ महीने बात करने के बाद, एक दिन उसने कहा कि वह मुझसे मिलने आना चाहता है। मैंने हां कह दिया।” वहां से, उनका रिश्ता और मजबूत हुआ, और आखिरकार वे एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए।

शो में अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना

कृष्णा ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए ‘द 50’ को प्लेटफॉर्म चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल टेलीविज़न पर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं है और उन्होंने खुद को एक “खुली किताब” बताया। उनका यह खुलासा शो के सबसे इमोशनल और चर्चित पलों में से एक बन गया।

कृष्णा श्रॉफ का करियर

अपने पिता जैकी श्रॉफ और भाई टाइगर श्रॉफ के उलट, कृष्णा ने एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर नहीं चुना। इसके बजाय, उन्होंने फिटनेस और MMA की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और बाद में रियलिटी शो में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं।

2019 में, उन्होंने अपनी माँ आयशा श्रॉफ और भाई टाइगर के साथ MMA मैट्रिक्स जिम लॉन्च किया, जो अब भारत में MMA ट्रेनिंग के सबसे बड़े नामों में से एक बन गया है। कृष्णा खतरों के खिलाड़ी 14 और छोरियां चली गाँव जैसे शो में भी नज़र आ चुकी हैं। फिलहाल, वह द 50 में अपनी मौजूदगी से लोगों का दिल जीत रही हैं।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग