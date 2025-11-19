सोनीपत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मंत्री

प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद , उन्होंने कहा किसानों के हित को लेकर हो गया हैं कार्य

कांग्रेस को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया

Sonipat News, (आज समाज), सोनीपत : प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोनीपत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों के हित को लेकर देश और प्रदेश में कार्य किया जा रहा है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है।

हरियाणा के 16 लाख किसानों को 316 करोड़ रुपए की राशि मिल रही

मंत्री पंवार ने कहा कि हरियाणा के 16 लाख किसानों को 316 करोड़ रुपए की राशि मिल रही हैं। मिलावटी बीज खाद बनाने वालो पर प्रदेश सरकार करवाई कर रही हैं। किसानों की 24 फसलें MSP पर सरकार खरीद रही है। किसान अन्नदाता के साथ ही जीवन दाता भी है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। देश कांग्रेस का सच जानती है।

कांग्रेस की झूठी बयानबाज़ी से जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं

कांग्रेस झूठ बोलती है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, देश की जनता इनका सच जानती है, कांग्रेस की किसी भी मुद्दे पर की गई झूठी बयानबाज़ी से जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। फरीदाबाद की जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित जांच चल रही है जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

ये भी पढ़ें: Good News For Sugarcane Farmers : सरकार देगी 5,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान, हरियाणा में गन्ना खेती को मिलेगा बढ़ावा

ये भी पढ़ें: Kaithal News : ढांड रोड स्थित राइस मिल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और एसडीएम की संयुक्त टीम ने की छापेमारी