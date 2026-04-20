KKR vs RR Match Highlights : कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2026 में पहली जीत

एक बार फिर से रिंकू सिंह बने टीम के संकटमोचक, खेली नाबाद अर्द्धशतकीय पारी

KKR vs RR Match Highlights (आज समाज), खेल डेस्क : आईपीएल सीजन 2026 में खराब दौर से गुजर रही कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आखिरकार जीत मिल ही गई। टीम ने गत दिवस खेले गए अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को चार विकेट से हरा दिया। टीम की इस जीत में मध्यमक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह का अहम योगदान रहा।

केकेआर के लिए रिंकू सिंह ने अर्धशतक लगाया और टीम को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। केकेआर के लिए रिंकू सिंह ने 34 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए। यह केकेआर की ओर से सफल रन चेज में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए चौथा सर्वोच्च स्कोर है।

केकेआर के लिए सातवें विकेट ने निभाई निर्णायक साझेदारी

केकेआर के लिए मौजूदा सीजन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने सातवें विकेट के लिए दमदार साझेदारी कर केकेआर के लिए जीत का खाता खोला। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 19.4 ओवर में छह विकेट पर 161 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की बल्लेबाजी बेहद खराब रही और टीम ने 85 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए थे।

जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर टिम सीफर्ट को पवेलियन की राह दिखाई और फिर नांद्रे बर्गर ने दूसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना शिकार बनाया। केकेआर को दोनों सलामी बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। इसके बाद टीम ने कैमरन ग्रीन (27), अंगकृष रघुवंशी (10), रोवमैन पॉवेल (23) और रमनदीप सिंह (10) के विकेट नियमित अंतराल पर ही गंवा दिए। उस वक्त केकेआर की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी।

सही समय पर चमका रिंकू का बल्ला

रिंकू सिंह मौजूदा सीजन में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज सही समय पर उनके बल्ले से रन निकले। रिंकू केकेआर में फिनिशर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं और राजस्थान के खिलाफ वह ऐसा करने में सफल भी रहे। छह विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह ने अनुकूल रॉय के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 37 गेंदों पर 76 रनों की अविजित साझेदारी की। यह आईपीएल में सफल रन चेज में सातवें या इससे निचले क्रम के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।