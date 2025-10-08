Kartik Month Upaay: जानें क्यों जलाते हैं कार्तिक महीने की संध्या में तुलसी के पास दीपक?

स्वास्थ्य, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी होती है प्राप्त

Kartik Month Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: कार्तिक महीने की संध्या को तुलसी के पास दीपक जलाने से विशेष लाभ होते हैं। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि और धन-संपत्ति बढ़ती है। यह पूजा नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। इसके अलावा, बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और पितरों को तृप्ति का आशीर्वाद मिलता है।

क्यों जलाते हैं तुलसी के पास दीपक

तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीपक की रोशनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित करती है, घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती है, और पितरों को तृप्त करती है। इसके अलावा, यह उपाय मन और आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति पाने में भी सहायक माना जाता है।

धार्मिक लाभ

देवताओं की कृपा: कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में धन-संपत्ति और ऐश्वर्य बढ़ता है।

कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में धन-संपत्ति और ऐश्वर्य बढ़ता है। पितरों की तृप्ति: इस दिन दीपक जलाने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। उनका आशीर्वाद घर में सुख-शांति और सुरक्षा लाता है।

आध्यात्मिक लाभ

सकारात्मक ऊर्जा का संचार: दीपक की रौशनी से व्यक्ति के मन और आत्मा में अज्ञानता और भ्रम कम होता है। यह मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है।

दीपक की रौशनी से व्यक्ति के मन और आत्मा में अज्ञानता और भ्रम कम होता है। यह मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति: यह उपाय अहंकार, लालच और भौतिक मोह से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है।

क्यों है कार्तिक महीना इतना खास

कार्तिक महीने को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस समय तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी माता का जन्म हुआ था, इसलिए पूरा महीना उनकी आराधना के लिए समर्पित है। इस माह में तुलसी के पास दीपक जलाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को सुख-शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है।

इन जगहों पर भी जलाए जाते हैं दीपक

कार्तिक महीने में घर के आंगन, तुलसी के चौरे, नदी के किनारे और मंदिरों में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह अंधेरे को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन और खुशहाली लाता है। दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं। साथ ही, पितरों को भी तृप्ति मिलती है, हमारे पाप कम होते हैं और जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ये भी पढ़ें : बुधवार के दिन करें ये 4 उपाय, पलट जाएगी किस्मत

ये भी पढ़ें : कार्तिक महीने में करें ये 5 उपाय, मिलेगी भगवान विष्णु की विशेष कृपा