Twinkle Khanna: जानें अक्षय से शादी के बाद ट्विंकल खन्ना ने क्यों नहीं बदला सरनेम

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को हो चुके है करीब 25 साल

Twinkle Khanna, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड में ऐसा अक्सर ही देखने को मिलता है जब कोई एक्ट्रेस शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदलती है और वो अपने पति के सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की बेटी और सुपरस्टार अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने भी ऐसा ही किया है। ट्विंकल ने अक्षय कुमार से करीब 25 साल पहले शादी रचाई थी। हालांकि उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला। इसके लिए एक्ट्रेस को लोगों के ताने भी सुनने को मिलते थे।

जनवरी 2001 में रचाई थी शादी

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की गिनती बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल में होती है। 90 के दशक के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने जनवरी 2001 में धूमधाम से शादी रचा ली थी। दोनों दो बच्चों के पैरेंट्स बने और साथ में एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों शादी के बाद भी ट्विंकल कुमार क्यों नहीं बनीं? एक बार उन्होंने खुद इसे लेकर अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था।

ट्विंकल ने क्यों नहीं बदला सरनेम?

ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी खुलास किया था कि उनके अलावा उनकी छोटी बहन और एक्ट्रेस रिंकी खन्ना ने भी शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदला है। अक्षय की वाइफ ने कहा था, हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। मेरी बहन की शादी को भी और हमने शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदला है। हम खन्ना सिस्टर्स हैं।

सुनने को मिलते थे ताने

ट्विंकल ने आगे बताया था कि वो अपना सरनेम नहीं, बल्कि अपना नाम बदलना चाहती थीं। सरनेम ना बदलने को लेकर ट्विंकल और उनकी बहन को ताने भी मिलते थे। एक्ट्रेस ने बताया था कि कई आंटी हमें कहा करती थी कि तुम दोनों पागल हो जो शादी के बाद भी सरनेम नहीं बदला। ट्विंकल सरनेम की जगह अपना नाम ट्विंकल बदलने के बारे में सोचती थीं।

एक बेटे और एक बेटी की मां हैं ट्विंकल

शादी के बाद अक्षय और ट्विंकल ने दो बच्चों का वेलकम किया था। पहले उनके घर बेटे आरव कुमार का जन्म हुआ था। इसके बाद कपल ने अपनी लाडली नितारा का स्वागत किया था।