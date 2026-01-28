Jaya Ekadashi: जानें इस एकादशी का नाम जया क्यों पड़ा?

कल मनाई जाएगी जया एकादशी, व्रत करने से पापों से मिलती है मुक्ति

Jaya Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी 29 जनवरी यानी की कल मनाई जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 04 बजकर 34 मिनट से शुरू होकर 29 जनवरी को दोपहर 01 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और जीवन में विजय, यश और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में जया एकादशी के नाम, महत्व और फल का विस्तार से वर्णन मिलता है।

जया शब्द का अर्थ है विजय

शास्त्रों के अनुसार जया शब्द का अर्थ है विजय। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों, बाधाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, स्वर्गलोक में गंधर्वों को एक श्राप के कारण पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा था। जब उन्होंने जया एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, तो वे उस श्राप से मुक्त हुए और पुन: अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। इसी कारण इस एकादशी को जया कहा गया क्योंकि यह व्रत हर प्रकार के बंधन पर जीत दिलाने वाला माना गया है। यह नाम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विजय का संदेश देता है।

ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मिलती है मुक्ति

पद्म पुराण में भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी की महिमा बताते हुए कहा है कि यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार, यह एकादशी भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है।

शास्त्रों में इसे अत्यंत फलदायी व्रत माना गया है, जो साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशियों से भी अधिक बताया गया है।

आत्मशुद्धि और साधना का पर्व

जया एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष फल देती है। शास्त्रों के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। यह व्रत आत्मसंयम, धैर्य और भक्ति की भावना को मजबूत करता है। विद्यार्थियों, साधकों और गृहस्थों सभी के लिए यह व्रत कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, ध्यान और दान कई गुना फल देता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

जीवन में विजय, सुख और शांति का होता है वास

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक यातनाओं से मुक्त रहता है और बैकुंठ को प्राप्त करता है। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान और जरूरतमंदों की सेवा का विशेष महत्व है।

कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में विजय, सुख और शांति का वास होता है। जया एकादशी को भय, शोक और क्लेश से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना गया है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है।