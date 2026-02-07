Shanidev: जानें घर में क्यों नहीं रखी जाती शनि देव की मूर्ति

घर में मूर्ति रखने से परिवार में कलह और झगड़ा बढ़ता है

Shanidev, (आज समाज), नई दिल्ली: धर्म शास्त्रों में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता कहा गया है। शनि देव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल और दंड प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को नवग्रहों में से एक बताया गया है। हिंदू घरों में रोजाना पूजा-पाठ किया जाता है। घर के मंदिर में पूजा स्थान पर लगभग सभी देवी-देवताओं को विराजमान किया जाता है।

देवी-देवताओं को घर के मंदिर प्रतिमा या तस्वीर के रूप रखा जाता है, लेकिन शनि देव की प्रतिमा और तस्वीर घर के मंदिर में कभी नहीं दिखाई पड़ती। मंदिरों में शनि देव अवश्य ही पूजे जाते हैं। घर के मंदिर में शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर नहीं रखने की वजह एक श्राप को बताया जाता है। आइए जानते हैं उस श्राप के बारे में।

पौराणिक कथाओं के अनुसार पत्नी ने दिया श्राप

पौराणिक कथाओं के अनुसार, शनिदेव श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो हमेशा ही श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। एक बार शनि देव की पत्नी उनके पास आईं, लेकिन शनि देव भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उनका ध्यान पत्नी की ओर गया ही नहीं और उन्होंने उनको अनदेखा कर दिया। पत्नी की तमाम कोशिशों के बाद शनि देव ने उन पर ध्यान नहीं दिया।

शनि देव द्वारा स्वयं को अनदेखा करते देख उनकी पत्नी क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने ही पति को श्राप दे दिया। उन्होंने शनि देव को श्राप देते हुए कहा कि जो कोई भी प्राणी आपको देखेगा, उसे जीवन में कठिनायां और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। मान्यता है कि तभी से शनि देव का दर्शन भय की वजह माना जाता है। शनि देव की दृष्टि सीधे तौर पर न पड़े, इसलिए उनकी प्रतिमा या तस्वीर घर में नहीं रखी जाती।

घर में शनि देव की प्रतिमा रखना अशुभ

शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, घर के मंदिर में शनि देव की प्रतिमा, तस्वीर या यंत्र रखना अशुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अगर घर के मंदिर में शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर रखी जाती है, तो अपशकुन और आर्थिक नुकसान होता है। परिवार में कलह और झगड़ा बढ़ता है।