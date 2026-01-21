Manikarnika Ghat: जानें मणिकर्णिका घाट की आग क्यों नहीं बुझती?

माता पार्वती ने दिया था श्राप

Manikarnika Ghat, (आज समाज), नई दिल्ली: नगरी काशी में वैसे तो 84 घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट का अपना एक विशेष और गहरा महत्व है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा श्मशान घाट माना जाता है। इस घाट की सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यह सिर्फ शवों की अधिक संख्या है या कोई पौराणिक रहस्य?

अक्षय दीप

मणिकर्णिका घाट के बारे में सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता यह है कि यहां एक अक्षय दीप या अखंड ज्योति जलती रहती है। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पवित्र ज्योति को स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित किया था। हैरानी की बात यह है कि घाट पर होने वाले हर दाह संस्कार के लिए अग्नि इसी पवित्र स्रोत से ली जाती है। चाहे दिन हो या रात, इसी अखंड ज्योति से मुखाग्नि दी जाती है, जिसकी वजह से वह दिव्य लौ कभी शांत नहीं होती। चलिए इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं।

माता पार्वती का श्राप

इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती यहां स्नान कर रही थीं, तभी उनके कान की बाली (मणि) यहां कुंड में गिर गई थी। काफी खोजने के बाद भी जब वह बाली नहीं मिली, तब एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने यह श्राप दिया था कि इस घाट पर चिता की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तब से आज तक यहां शवों के आने और दाह संस्कार का सिलसिला कभी नहीं रुका।

हर रोज इतने शवों का होता है अंतिम संस्कार?

धार्मिक मान्यताओं के अलावा, अगर हम वास्तविक स्थिति को देखें तो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए आने वाले शवों की संख्या ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां रोजाना 30 से 35 चिताएं जलती हैं, लेकिन कभी-कभी यह संख्या बढ़ भी जाती है।

जिससे शवों के आने का सिलसिला 24 घंटे लगातार जारी रहता है। जैसे ही एक चिता शांत होने को होती है, दूसरी चिता तैयार हो जाती है। यही मानवीय और व्यावहारिक कारण है कि इस घाट की जमीन कभी ठंडी नहीं होती और यहां की आग कभी नहीं बुझती है।

मोक्ष का द्वार है मणिकर्णिका

हिंदू धर्म में माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश-दुनिया के कोने-कोने से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार यहां करने की इच्छा रखते हैं।