Holashtak: जानें होली से पहले के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ?

शुभ या मांगलिक कार्य करने की होती है मनाही

Holashtak, (आज समाज), नई दिल्ली: रंगों के त्योहार होली का इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से ठीक 8 दिन पहले एक ऐसा समय शुरू होता है जिसे हिंदू धर्म में बेहद अशुभ माना जाता है? इसे होलाष्टक कहते हैं। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और इसके पीछे की धार्मिक व वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं।

कब से कब तक है होलाष्टक

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक की शुरूआत होती है, जो पूर्णिमा (होलिका दहन) तक चलती है।

शुरूआत: 24 फरवरी 2026 (मंगलवार)

समाप्ति: 03 मार्च 2026 (पूर्णिमा तिथि)

क्यों अशुभ माने जाते हैं ये 8 दिन?

भक्त प्रह्लाद की यातनाएं: पौराणिक कथा के अनुसार, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए इन 8 दिनों में भीषण यातनाएं दी थीं। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा (जब होलिका दहन हुआ) तक प्रह्लाद ने बहुत कष्ट सहे थे। इसलिए इन दिनों को शोक और कष्ट का प्रतीक मानकर कोई खुशी का कार्य नहीं किया जाता।

ग्रहों की उग्र स्थिति: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, होलाष्टक के दौरान चंद्रमा, सूर्य, शनि, मंगल और गुरु जैसे प्रमुख ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। ग्रहों की इस प्रतिकूल स्थिति के कारण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और इस समय शुरू किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना कम रहती है।

कामदेव का भस्म होना: एक अन्य मान्यता के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन ही भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। संसार में व्याप्त इस नकारात्मकता और शोक के कारण भी इसे अशुभ काल माना गया।

होलाष्टक में क्या न करें?

विवाह और सगाई: इस दौरान शादी के बंधन में बंधना वर्जित है।

गृह प्रवेश: नए घर में प्रवेश या नया मकान खरीदना शुभ नहीं माना जाता।

नया व्यापार: कोई नया काम या बिजनेस शुरू करने से बचें।

संस्कार कार्य: मुंडन, नामकरण या जनेऊ जैसे 16 संस्कारों को इस समय टाल देना चाहिए।

नवविवाहिता का ससुराल: कई जगहों पर परंपरा है कि नई दुल्हन शादी के बाद पहली होली अपने मायके में मनाती है।

इस दौरान क्या करना चाहिए?

भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की आराधना करें।

ॐ नमो भगवते वासुदेवायह्ण मंत्र का जाप करें।

गरीबों को अनाज, कपड़े या धन का दान करें, इससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।

इन 8 दिनों में नकारात्मकता से बचने के लिए भगवान विष्णु, नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए और दान-पुण्य करना शुभ होता है, क्योंकि इस समय की गई पूजा-साधना से विशेष फल मिलते हैं।

