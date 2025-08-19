Hanuman Puja: जाने मंगलवार को ही क्यों की जाती है हनुमानजी की पूजा

भगवान हनुमान की पूजा करने से संकट होते है दूर

Hanuman Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह दिन उन्हें समर्पित माना जाता है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है, और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, हनुमान जी को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो सभी मंगल ग्रह से संबंधित हैं।

मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम के परमभक्त पवनपुत्र हनुमान को भोलेनाथ का ग्यारहवां अवतार माना जाता है। उन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि-विधान से बजरंगबली की पूजा करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों होती है?।

मंगलवार के दिन ही हुआ था हनुमान जी जन्म

स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमानजी का जन्म हुआ था। इसी वजह से यह दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित है। इसके अलावा, हनुमानजी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार को बाबा की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार, कठोर नियमपूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

हनुमान जी की पूजा करने से दूर होता है शनि, राहु-केतु का दुष्प्रभाव

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल, शनि या फिर राहु-केतु का दुष्प्रभाव होता है तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से छुटकारा मिल सकता है। ऊँ श्री हनुमंते नम: मंत्र का जाप करने पर विशेष फल मिलता है। इसके अलावा, हनुमानजी को लाल रंग पसंद है इसलिए लाल रंग पहनना शुभ होता है। काले और सफेद कपड़े पहनने से बचें। विधिवत पूजा करने वाले भक्तों पर आने वाले संकटों को भी हनुमानजी हर लेते हैं। यही वजह है कि हनुमानजी का एक नाम संकटमोचन भी पड़ा।

हनुमान जी की पूजा विधि

मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के कपड़े पहनें।

हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं।

हनुमान जी को लाल फूल, फल, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाएं।

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करें।

हनुमान जी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें।

हनुमान जी को बूंदी, लड्डू या गुड़-चने का प्रसाद चढ़ाएं।

मंगलवार का व्रत रखें और इस दिन (चूरमा) के लड्डू, केला, सेब या अनार का भोग लगाएं।

यह काम भी अवश्य करें

मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के कपड़े चढ़ाएं।

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें।

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें।

इन बातों का रखें ध्यान

मंगलवार के दिन बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए।

मंगलवार के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।

मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए।

