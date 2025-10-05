Ganth Gobhi Benefits: जानें गठिया के रोग में क्यों फायदेमंद है गांठ गोभी

सिर्फ सर्दी में आती है ये सब्जी

Ganth Gobhi Benefits, (आज समाज), नई दिल्ली: सर्दियों में एक सब्जी आती है गांठ गोभी। जो कि गठिया के रोग में फायदेमंद है। क्या आपने गांठ गोभी देखी है। दरअसल, ये गोलाकर गोभी होती है जिसमें जगह-जगह आपको गांठ नजर आएंगे। ये सब्जी सिर्फ सर्दी में आती है और जोड़ों के दर्द से गुजर रहे लोग इसे खूब खाते हैं।

इस सब्जी को कोहलबी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम, जर्मन से शलजम गोभी है। इसमें खास प्रकार के एंटीआॅक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए कारगर तरीके से काम करते हैं। गांठ गोभी का स्वाद सिंघाड़े और शलजम के बीच घूमता है और अक्सर हल्का मीठा और बनावट में कुरकुरा होता है।

एंटी इंफ्लेमेटरी है गांठ गोभी

गांठ गोभी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है जो कि जोड़ों के बीच सूजन को कम करने में मददगार है। ये गांठ गोभी आपकी हड्डियों में दर्द को चूसने में मददगार है। ये कैल्शियम से भरपूर है जो कि जोड़ों के दर्द को कम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये जोड़ों के बीच हाइड्रेशन को भी बढ़ाता है जिससे लचीलापन कम होता है और गठिया के दर्द से राहत मिलती है।

गठिया में गांठ गोभी कैसे खाएं?

गठिया में गांठ गोभी को आप कई प्रकार से खा सकते हैं। आपको करना ये है कि गांठ गोभी को आप उबाल लें और इसे पीसकर अलग कर लें। फिर लहसुन और मिर्च को एक साथ मिलाकर पीस लें और फिर इसमें पानी और नमक मिला लें। बाकी सब्जियां मिलाएं और फिर इसे पूरी तरह से पकाकर खाएं। ये सूप और सब्जी आपके जोड़ों के दर्द की समस्या को कम करने में मददगार है।

हड्डियों को सेहतमंद रखने में मददगार

इसके अलावा ये पोटेशियन से भी भरपूर है जो कि हड्डियों को सेहतमंद रखने में मददगार है। इसके अलावा ये सब्जी आंखों के लिए और इम्यून सेल्स के लिए, सभी प्रकार से फायदेमंद है। तो, अगर आपको गठिया की दिक्कत है तो गांठ गोभी जरूर खाएं।