Lakshmi Puja: जानें क्यों शुक्रवार का दिन लक्ष्मी साधना के लिए माना जाता है शुभ?

ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है शुक्रवार का दिन

Lakshmi Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है, और हर वार का अपना विशेष महत्व है। इन सब में, शुक्रवार का दिन विशेष रूप से धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए लक्ष्मी पूजन और साधना को बहुत ही शुभ और फलदायी कहा गया है। आइए जानते हैं वे प्रमुख धार्मिक और ज्योतिषीय कारण, जो शुक्रवार को लक्ष्मी साधना के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, और साथ ही जानिए इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सरल विधि।

ग्रहों का संबंध: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह को भोग-विलास, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह को भोग-विलास, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। देवता का संबंध: माता लक्ष्मी साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, जो सीधे तौर पर शुक्र ग्रह के प्रभावों को नियंत्रित करती हैं। इसलिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन सबसे उत्तम माना जाता है।

माता लक्ष्मी साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, जो सीधे तौर पर शुक्र ग्रह के प्रभावों को नियंत्रित करती हैं। इसलिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। माता लक्ष्मी का अवतार: एक पौराणिक कथा के अनुसार, माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। कुछ मान्यताओं में इस घटना को शुक्रवार के दिन से जोड़ा जाता है, जिससे यह दिन उनके प्राकट्य का प्रतीक बन गया।

एक पौराणिक कथा के अनुसार, माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। कुछ मान्यताओं में इस घटना को शुक्रवार के दिन से जोड़ा जाता है, जिससे यह दिन उनके प्राकट्य का प्रतीक बन गया। विवाह का दिन: देवी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि उनका विवाह शुक्रवार को हुआ था, जिससे यह दिन माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और भी पवित्र हो गया।

देवी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि उनका विवाह शुक्रवार को हुआ था, जिससे यह दिन माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और भी पवित्र हो गया। महालक्ष्मी व्रत का संबंध: शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखा जाता है, वहीं यह दिन महालक्ष्मी व्रत के लिए भी विशेष माना गया है। इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं।

शुक्रवार को माता लक्ष्मी की सरल पूजन विधि

अगर आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इस सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। माता को कमल का फूल, लाल या गुलाबी वस्त्र, अक्षत, रोली, और केसर मिश्रित खीर या कोई सफेद मिष्ठान्न अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नम:।मंत्र का 108 बार जाप करें। आखिर में माता लक्ष्मी की आरती करें और उनसे अपने घर में स्थायी रूप से वास करने की प्रार्थना करें। शुक्रवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को सफेद चीजें, जैसे चावल, चीनी, दूध या सफेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें: शाम के समय करें मां लक्ष्मी की पूजा, धन-धान्य में होगी वृद्धि